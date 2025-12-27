素食兒少更健康 注意營養均衡

一項發表在國際期刊《食品科學與營養評論》的回顧型研究指出，蛋奶素、純素飲食兒少，心血管疾病風險比一般雜食兒少低，但需留意維生素B12、維生素D、鈣、鐵、鋅等特定營養素補充。（林周義攝）

一項發表在國際期刊《食品科學與營養評論》的回顧型研究，分析約4.8萬名無慢性疾病的18歲以下兒童及青少年，發現蛋奶素或純素飲食者，心血管疾病風險比一般雜食兒少低，但需留意維生素B12、維生素D、鈣、鐵、鋅等特定營養素補充。

中山醫學大學營養學系助理教授林以勤說明，研究收集包括台灣在內18個國家，59項觀察性研究數據，納入4萬8626名參與者，包括7280名蛋奶素者、1289名純素食者、4萬59名雜食者。

過去研究證實植物性飲食對成人健康有益，但是否適用於有生長發育需求的兒少，始終存在爭議。此研究顯示，素食兒少總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇濃度及奶蛋素者的收縮壓較低，呈現心血管健康優勢；但兩組人的熱量、膽固醇、部分維生素、特定營養素攝取量較低。

研究發現，蛋奶素兒童身高體重、BMI、脂肪、骨礦物質含量，及熱量、蛋白質、維生素B12、維生素D和鋅攝取量較低，膳食纖維、鐵、葉酸、維生素C和鎂攝取量較高；純素者身高和BMI較低，營養模式與蛋奶素兒少類似。

台北醫學大學保健營養學系教授簡怡雯表示，雖然多數營養素平均值在正常範圍，但相較雜食者，奶蛋素及純素食兒少身高體重較低，且蛋奶素者缺鐵、貧血風險增加，純素食者維生素B12缺乏風險增加。素食兒少特別要注意補充足夠維生素D、B12、鈣、鐵、鋅。

簡怡雯說明，維生素B12與Omega-3不足，可能影響腦部神經傳導，導致學習與專注力下降；缺乏鈣與維生素D，可能造成骨骼發育不良；鐵與蛋白質不足，會導致免疫功能下降、易疲倦；缺鐵可能導致貧血、影響腦部發育；長期缺乏多種營養素，可能造成身高體重落後同齡兒童。

林以勤表示，相較雜食者，素食兒少血中鐵蛋白濃度較低，儘管素食兒少鐵攝取量較高，但人體對植物性食物所含的非血紅素鐵吸收率較差，且易受植酸等成分干擾，抑制吸收，增加缺鐵及貧血風險，影響兒少生長及認知功能。

此外，素食兒少的礦物質鈣、碘、鋅、維生素D攝取狀況也值得注意，缺碘會影響甲狀腺功能，造成代謝異常、不利發育生長，選用「加碘鹽」可有效降低缺碘風險；鋅缺乏可能影響免疫功能、味覺遲鈍、傷口不易癒合、發育遲緩。

林以勤強調，研究無法證明素食與兒少營養或健康狀況的直接因果關係，較低不代表缺乏，以平均值而言，素食兒少營養素攝取量或身體健康指標仍在正常範圍。本研究提供植物性飲食有益兒少健康的證據，但也指出可能出現特定營養素不足或缺乏風險，應謹慎規畫素食飲食，尋求專業建議，了解營養素補充方式。