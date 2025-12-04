素食族當心！缺乏維生素B12恐導致不可逆的神經傷害！
作者/林招煌
近期國際媒體指出，長者手腳麻木、走路不穩的背後元凶，常是「維生素B12缺乏」造成的神經病變。維生素B12對紅血球生成、神經健康與 DNA 合成至關重要，高齡族群、素食者及長期使用二甲雙胍或制酸劑者都是高風險族群。維生素B12不足多因飲食攝取不足或吸收障礙，症狀包含貧血、手腳麻木、記憶力下降與情緒異常。嚴重缺乏恐造成不可逆神經損傷，建議透過血液檢查確診，並從富含維生素B12的紅肉、海鮮、蛋奶或補充劑補充，及早修復神經、恢復健康。
近期多家國際媒體報導，越來越多長輩出現手腳麻木、走路不穩，最後才發現是「維生素B12缺乏」造成神經病變。台灣臨床營養師也提醒，高齡族群、素食者、以及長期服用二甲雙胍或制酸劑的慢性病患者，是缺乏B12的高風險族群。維他命B12（Vitamin B12，鈷胺素）是人體必須的水溶性維生素，對紅血球生成、神經系統健康、DNA合成都至關重要。若長期缺乏，可能導致巨球性貧血、周邊神經病變、記憶力衰退，甚至情緒異常。
為什麼會缺乏維生素B12？
缺乏B12的原因主要分為「飲食攝取不足」與「吸收障礙」兩大類：
飲食不足：素食者、嚴格純素者，因缺少動物性食物來源，容易造成維生素B12不足。
吸收異常：胃切除術後、慢性胃炎、惡性貧血、克隆氏症、腸道手術後。
高齡族群：隨年齡增長胃酸分泌下降，影響維生素B12吸收。
藥物影響：長期服用二甲雙胍（metformin）、制酸劑、質子幫浦抑制劑（PPI）。
建議檢查：血清維他命B12、同半胱胺酸（Homocysteine）、甲基丙二酸（MMA），才能確診缺乏。
缺乏B12的症狀有哪些？
缺乏初期症狀不明顯，但隨時間可能出現：
貧血症狀：疲倦、臉色蒼白、頭暈。
神經症狀：手腳麻木、步態不穩、注意力下降。
情緒問題：憂鬱、記憶力衰退、反應變慢。
舌頭變化：舌頭紅腫、灼熱感、口腔潰瘍。
若放任不管，可能造成不可逆的神經損傷，必須及早發現、及早補充。
缺乏維生素B12要吃什麼？
最有效的方法是從飲食補充開始：
紅肉與內臟：牛肉、豬肝、雞肝（B12含量最高）。
海鮮類：蛤蜊、牡蠣、鮭魚、鯖魚、蝦。
蛋奶製品：牛奶、起司、優格、雞蛋。
強化食品：部分早餐穀片、植物奶含有額外添加B12。
營養師建議：每日均衡攝取富含蛋白質的食物，搭配綜合維生素或B群，可維持穩定的B12濃度。
維生素B12神經修復的臨床研究
維生素B12在神經系統的主要功能是參與髓鞘合成，幫助神經傳導。
研究顯示：
補充維生素B12可促進神經再生、減少手腳麻木與刺痛感。
對糖尿病周邊神經病變、化療後神經痛有改善效果。
長期缺乏者建議定期監測血中B12濃度，追蹤神經修復進度。
維生素B12補充方式與劑量建議1.口服錠劑：
適合輕度缺乏或素食者
建議劑量：每日500–1000 mcg
2.舌下錠 / 噴劑：
適合胃酸不足或吸收不良者，可繞過胃腸道直接吸收
建議劑量：每日500–1000 mcg
3.肌肉注射：
適合嚴重缺乏或吸收障礙患者，由醫師評估注射頻率
建議頻率：每週1次或依血液檢測結果調整
提醒：補充前應先做血液檢查並諮詢醫師或營養師，避免過量或錯誤補充。
專家小叮嚀
缺乏維生素B12並不罕見，尤其是素食族、長者與慢性病患者要特別注意。早期補充維生素B12不僅能改善貧血，還能幫助神經修復，降低長期神經損傷的風險。
參考資料
O'Leary F, Samman S. Vitamin B12 in health and disease. Nutrients. 2010;2(3):299–316.
Langan RC, Zawistoski KJ. Update on Vitamin B12 Deficiency. Am Fam Physician. 2011;83(12):1425–1430.
Andres E, et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ. 2004;171(3):251–259.
