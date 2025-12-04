素食族當心！缺乏維生素B12恐導致不可逆的神經傷害！

進入更年期後，許多女性都會發現，曾經輕鬆維持身材的方法不再管用，即便控制飲食、增加運動量，也難以有效的瘦下來。國泰醫院國泰醫院內分泌新陳代謝科主任黃莉棋黃莉棋指出，這背後其實涉及人體生理機能的自然變化，特別是基礎代謝率下降與荷爾蒙變化。 黃莉棋表示，從青春期到成年早期，人體處於發育階段，代謝旺盛，飲食均衡即可維持體重，然而，隨著年齡增長，特別是30歲之後，身體的生長高峰已過，基礎代謝率逐漸穩定；到了50歲左右，即進入更年期，細胞老化與全身代謝速度下降，使得中年時期容易出現體重增加的現象。 更年期肥胖是可以避免的黃莉棋強調，這是正常的生理現象，但不等於肥胖是不可避免的，透過正確的生活方式仍可有效控制體重。更年期女性常面臨的問題之一，是即便飲食量減少，仍然難以瘦下來。 黃莉棋指出，這與「吃得少但選錯食物」有關，許多患者早餐可能只吃一個小蛋糕搭配奶茶，雖然份量少，但高糖高精緻澱粉的特性使身體迅速吸收熱量，實際上仍然容易增加脂肪。因此，他特別提醒，減重不僅是控制食量，更要注意食物的質與成分，選擇低精緻、營養均衡的食物，才能真正有效瘦身。 更年期肥胖多集中在腰腹部另一個常見現象是更年期肥胖多集中

