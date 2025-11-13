紡拓會50周年》經長端出460億護航、碳費打兩折 助紡織業迎戰關稅風險
經濟部長龔明鑫12日出席紡拓會「50周年會慶國際紡織論壇」，致詞時表示，紡拓會2005年後轉型，不再只是「配額管制單位」，而是推動產業升級與轉型的重要平台。（攝影／鄭國強）
臺灣紡織業走過半世紀，由出口配額管制時代，轉型為國際機能與永續紡織重鎮。中華民國紡織業拓展會（下稱紡拓會）12日舉辦「50周年會慶國際紡織論壇」，邀集國內外紡織與成衣公協會代表齊聚，討論在關稅戰、供應鏈重組與淨零浪潮下的新布局方向。
經濟部長龔明鑫致詞指出，2024年全臺仍有約4300家紡織及成衣工廠，從業人員約14萬人，產值超過新台幣3300億元，貿易順差達988億元，是臺灣第三大貿易順差產業，「對我們來說，是一個賺錢的產業」。
面對關稅、匯率、勞動力與碳費等壓力，他盤點指出，經濟部已編列460億元特別預算與配套措施，要陪紡織業一起穩健轉型、強化競爭力。
從配額管理到創新升級，紡拓會成紡織MIT堅實後盾
龔明鑫回顧，紡拓會成立之初，是為了管理紡織品出口配額；2005年配額制度走入歷史後，紡拓會順勢轉型，不再只是「配額管制單位」，而是推動產業升級與轉型的重要平台。
這些年來，紡拓會聚焦永續環保、機能性應用、個人防護用紡織品，以及智慧紡織與智慧製造等領域，協助產業從「代工」走向「高值化研發」與「材料創新」，也讓臺灣MIT在國際運動、戶外服飾供應鏈中占有一席之地。
他提到，紡拓會長期主辦臺北紡織展（TITAS）與臺灣紡織品日本展示會等專業展會，自1997年開始的TITAS，已成為亞洲最具代表性的機能與高質化布料展之一，並帶領業者參加國際紡織聯盟 ITMF、國際成衣聯盟 IAF 等年會，定期與全球夥伴對話、洽商，讓世界看見臺灣紡織的軟實力與創新能量。
在產業結構上，他也點名紡拓會董事長及三位副董事長，分別來自纖維、紗線、布料到成衣等上下游不同環節，是「產業鏈團結合作」的縮影。從上游聚酯、尼龍纖維與紗線，到下游成衣品牌業者攜手布局國際市場，正是臺灣產業「團結一心、勇於創新」的具體展現。
紡拓會董事長及三位副董事長，分別來自纖維、紗線、布料到成衣等上下游不同環節，是「產業鏈團結合作」的縮影，圖為紡拓會董事長、力麗董座郭紹儀。（攝影／鄭國強）
龔明鑫說，紡織業已經成為賴清德總統口中「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」的最佳典範之一。許多企業選擇把關鍵技術與高值化研發留在臺灣，最高質量的生產製造也留在臺灣，再把產品推向全球市場，這種「根留臺灣、面向世界」的路線，讓產業在國際局勢多變下仍能穩健成長。
紡織產值逾3300億，政府編460億預算護航
在具體數字上，龔明鑫強調，去年臺灣紡織與成衣產業產值超過3300億元，新台幣988億元貿易順差在全體產業中排名第三，凸顯紡織業至今仍是支撐臺灣經濟的重要引擎。
他指出，「這些亮眼成績代表很多企業願意把最關鍵的技術、最高質的生產留在臺灣」，並持續投入永續材料、高價值物料的研發。
不過，在美中關稅戰、區域地緣政治升溫及供應鏈重組的背景下，國際貿易環境瞬息萬變，關稅與匯率波動都成為業者沉重壓力。論壇中，世界體育用品工業聯盟（WFSGI）營運長 Marc Magnus 也分享，美國對運動商品加徵關稅約達三成，對國際品牌造成數十億美元成本衝擊，且美國本土幾乎沒有體育用品製造，關稅不但無助當地就業，反而讓消費者付出更高價格。
為了協助紡織業在這種環境中維持競爭力，龔明鑫說，經濟部已編列460億元特別預算支援產業發展，內容包括金融工具與融資協助、研發與技術升級補助、市場開拓與品牌行銷支援，以及匯率避險輔導等，希望在全球局勢不確定的情況下，仍能幫業者「穩住腳步、持續往前」。
勞動力補給與碳費打兩折，協助紡織穩健轉型
談到產業當前面臨的最大壓力，龔明鑫直言，除了關稅與匯率，勞動力不足與即將上路的碳費，是紡織業者最關切的兩大議題。
在人力方面，他說，行政院已通過「跨國勞動力精進方案」，只要企業願意幫本國勞工加薪2000元，就能再聘用一位外籍移工，希望在兼顧本勞薪資與權益的前提下，協助企業穩定產能與接單能力。
至於碳費，經濟部已與環境部協調，讓紡織業在制度上路前兩年，被認定為高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫並通過審查，碳費可享「打兩折」優惠，也就是前兩年僅需負擔二成的碳費。龔明鑫表示，這樣的安排，是希望在全球淨零趨勢不可逆的情況下，給產業一段適應期，一方面鼓勵業者投資節能減碳設備與綠電，一方面避免轉型初期衝擊過大。
他也強調，經濟部未來會持續透過產業輔導與專案計畫，協助紡織業從原料、製程到終端產品全面朝永續與高值化邁進，包括推動再生纖維應用、減碳技術導入與智慧製造升級，讓臺灣紡織不只是「賺錢的產業」，更是「綠色供應鏈」關鍵一環。
最後，龔明鑫代表政府向紡拓會全體團隊致意，肯定其50年來見證並陪伴臺灣紡織業從出口配額時代走向創新轉型、從代工走向品牌與研發，「讓臺灣的紡織MIT成為全球信賴品質卓越的代名詞」。
