紡拓會50週年 龔明鑫：協助移工、碳費難題

▲美國關稅及地緣政治影響下，各產業都面臨轉型挑戰。中華民國紡織業拓展會今年成立50週年，今（12）日舉辦「國際紡織論壇」。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國關稅及地緣政治影響下，各產業都面臨轉型挑戰。中華民國紡織業拓展會今年成立50週年，今（12）日舉辦「國際紡織論壇」，經濟部長龔明鑫致詞說，紡織業是台灣第三大順差產業，「紡織業對我們來講是一個賺錢的產業」，面對碳稅及勞動力問題，政府也提出相應政策，協助廠商可以站穩腳步，前進世界。



紡拓會理事長郭紹儀致詞說，紡織業從很早以前就從傳統製造轉型為高值化、機械化及永續化的產業，無論是新物料研發、新製程導入及設計融入，台灣在全球紡織業工業供應鏈占有一席之地，因應地緣政治、關稅及數位轉型挑戰，希望藉由這次的國際紡織論壇開創新局面。



龔明鑫表示，去年統計台灣紡織產業工廠還有約4300家，總從業人員多達14萬人，產值超過了3300億元，貿易順差達到新台幣988億元，台灣第三大的順差產業。這些亮眼產業成是因為很多企業選擇把關鍵技術、高值化研發根留台灣。

面對變化多端的國際情勢，他表示，紡織業無論是上游的聚脂纖維、紗線，中游的布料，以及下游的成衣服飾業，大家都齊心協力拓展市場，每年都率團出席國際紡織聯盟（ITMF）年會，更從1997年就開始舉辦台北紡織展。



龔明鑫提到，面對勞動力及碳費挑戰，目前政府已經通過跨國勞動力補充精進方案，只要企業願意幫本勞加薪的話，就能夠再請僱一位外籍人工；至於碳費，經濟部與紡織業可以在上路前2年被認定為高碳洩漏風險事業，碳費可以打2折計算收取，協助紡織業可以打下更多基礎。



世界體育用品業聯合會 （WFSGI） 營運長Marc-Ivar Magnus報告指出，據統計，全球運動商品關稅增加30%，單單國際大廠NIKE就預計受到關稅就會增加10億美元（約新台幣310億元）的關稅、Adidas預計全年將有1.2億歐元（約新台幣40億元）的間接營運利潤影響，對於運動品牌產生龐大衝擊。



然而，他也提到，世界衛生組織（WHO）也警告全球11歲至17歲的青年正面臨史無前例的「缺乏運動」比率，不僅帶來負面健康效果，預估未來5年將有5億人將會因此產生疾病更會耗資3000億美元的治療費用；對於運動品牌而言這也代表這些人不再購買運動商品，造成需求減少。

