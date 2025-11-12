紡拓會50週年 龔明鑫：協助移工、碳費難題
[NOWnews今日新聞] 美國關稅及地緣政治影響下，各產業都面臨轉型挑戰。中華民國紡織業拓展會今年成立50週年，今（12）日舉辦「國際紡織論壇」，經濟部長龔明鑫致詞說，紡織業是台灣第三大順差產業，「紡織業對我們來講是一個賺錢的產業」，面對碳稅及勞動力問題，政府也提出相應政策，協助廠商可以站穩腳步，前進世界。
紡拓會理事長郭紹儀致詞說，紡織業從很早以前就從傳統製造轉型為高值化、機械化及永續化的產業，無論是新物料研發、新製程導入及設計融入，台灣在全球紡織業工業供應鏈占有一席之地，因應地緣政治、關稅及數位轉型挑戰，希望藉由這次的國際紡織論壇開創新局面。
龔明鑫表示，去年統計台灣紡織產業工廠還有約4300家，總從業人員多達14萬人，產值超過了3300億元，貿易順差達到新台幣988億元，台灣第三大的順差產業。這些亮眼產業成是因為很多企業選擇把關鍵技術、高值化研發根留台灣。
面對變化多端的國際情勢，他表示，紡織業無論是上游的聚脂纖維、紗線，中游的布料，以及下游的成衣服飾業，大家都齊心協力拓展市場，每年都率團出席國際紡織聯盟（ITMF）年會，更從1997年就開始舉辦台北紡織展。
龔明鑫提到，面對勞動力及碳費挑戰，目前政府已經通過跨國勞動力補充精進方案，只要企業願意幫本勞加薪的話，就能夠再請僱一位外籍人工；至於碳費，經濟部與紡織業可以在上路前2年被認定為高碳洩漏風險事業，碳費可以打2折計算收取，協助紡織業可以打下更多基礎。
世界體育用品業聯合會 （WFSGI） 營運長Marc-Ivar Magnus報告指出，據統計，全球運動商品關稅增加30%，單單國際大廠NIKE就預計受到關稅就會增加10億美元（約新台幣310億元）的關稅、Adidas預計全年將有1.2億歐元（約新台幣40億元）的間接營運利潤影響，對於運動品牌產生龐大衝擊。
然而，他也提到，世界衛生組織（WHO）也警告全球11歲至17歲的青年正面臨史無前例的「缺乏運動」比率，不僅帶來負面健康效果，預估未來5年將有5億人將會因此產生疾病更會耗資3000億美元的治療費用；對於運動品牌而言這也代表這些人不再購買運動商品，造成需求減少。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
從原料創新到職人裝客製化 台灣紡織業以「轉換者」突圍國際市場
出席工業節 龔明鑫：台灣產業解決五缺 做好準備迎來更多訂單
鳳凰颱風轉輕颱 龔明鑫：颱風不離境絕不鬆懈
其他人也在看
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 3 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體百萬張熱炒 力積電旺宏強勢衝高/巴菲特告別信痛批 薪資揭露助長「肥貓文化」/美政府關門逾40天 航太、AI鏈拉警報｜Yahoo財經掃描
受美國政府關門僵局露出曙光激勵，參議院順利通過重啟政府的第一階段協議，市場預期本周內即可恢復運作，美股全面反彈。道瓊工業指數勁揚381.53點，漲0.81%；標普500指數上漲1.54%；那斯達克指數勁揚2.27%；費城半導體指數飆升3.02%。科技股領軍反攻，輝達與Palantir分別大漲5.79%、8.81%，特斯拉反彈3.66%，終結連日跌勢。美企財報表現持穩，標普500中有逾八成盈餘優於預期，激勵市場風險情緒回溫；台積電ADR同步上漲3.06%。 亞股今日漲跌互見，日股小跌0.14%，韓股上漲，港股微升，上證指數則是微幅走弱，市場整體氛圍偏向觀望，靜待美政府復工與美通膨數據公布。 台股今（11）日開高走低，開盤衝上28,187點，但尾盤殺盤湧現，終場下跌84.56點、收27,784.95點，成交值達5,677.75億元。台積電(2330)早盤強攻至1,495元，終場翻黑收跌10元至1,465元。權值股漲跌互見，緯穎(6669)強攻漲停收4,720元最亮眼，國泰金(2882)、中信金(2891)穩漲逾1%，但鴻海(2317)、台達電(2308)回檔逾1%。AI族群續為市場焦點，記憶體族群、被動元件、PCB股皆有表現，電子資金動能仍旺。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 4 小時前
台灣出口完全煞不住！謝金河：川普怎反應？
[NOWnews今日新聞]財政部日前公布10月進出口統計數據，其中出口額高達618億美元，創下歷年單月新高。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示「不可思議的出口數據」，台灣首度單月出口超過600億...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
All-in台積電穩贏的？專家看好「站上2000」!
台股走勢火熱震盪，從AI概念、台積電創高，到鴻海伺服器出貨，都牽動市場投資情緒，儘管台股漲勢一波波，卻仍有不少投資人手上的持股綠油油。本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請資深分析師許博傑分享最新的投資策略，他為何看好台積電可以all in？鴻海又該如何操作？進場時機怎麼抓？專家教你算AI要角台積電、鴻海、台達電的目標價！投資新手村聊聊剛落幕的「川習會」有哪些重點，荷包診療室則剖析台股創高的風險。進擊的荷包 ・ 1 天前
大同董事會通過沈柏延離開 張松鑌任總經理
[NOWnews今日新聞]三立董事長張榮華加入大同擔任董事長後，人事再變動。大同今（10）日開董事會通過新人事任命案，原沈柏延辭任，並由曾擔任東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌擔任總經理，借重他在機電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金融圈震撼! 國泰金旗下世越銀行總經理劉俊豪驟逝 享年59歲
國泰金（2882）（10）日發布重訊代子公司國泰世華銀公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，其法人董事（國代表人隨之異動。據了解，劉俊豪享年59歲，疑因心肌梗塞驟逝，引發金融圈震撼。太報 ・ 1 天前
玉山金：股利不低於1.2元
玉山金控10日舉行宣布併購三商美邦人壽後的首場法說會，玉山金強調是以「可負擔、合理性、可管理」三原則決定這次併購，且因應台灣金融市場以金控為主要競爭架構，考量長期必須有壽險子公司的必要性。工商時報 ・ 1 天前
台塑四寶領軍！南亞挾玻纖布題材衝漲停 股價創15個月以來新高
塑化股南亞（1303）今（12）日挾玻纖布題材，股價一路驚驚漲，盤中強勁亮燈鎖漲停，終場仍鎖死在49.8元，成交量逾17.3萬張，另有7.8萬張排隊。另外，三寶11日公告還要賣南亞科（2408），台塑（1301）終場收在41.35元，上漲逾3%，台化（1326）和台塑化（6505）則收漲逾半根停板。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
抽中一張賺92萬！興櫃股王鴻勁27日轉上市 抽籤先備149.5萬
興櫃股王鴻勁精密（7769）113年度營收為新台幣139.92億元，今年1~9月累計營收已達209.95億元。EPS則從113年的32.95元成長至114年Q3已達53.54元，成長動能強勁。配合上市前公開承銷，對外競價拍賣13,198張，競拍底價1,196元，最高投標張數1,649張，暫定承銷價1,495元。競拍時間為11月12日至14日，11月18日開標；11月17日至19日辦理公開申購，11月21日抽籤，預計11月27日掛牌。鴻勁一掛牌上市，台股可望再添千金股新兵，以10日興櫃收盤價計算2,415元計算，抽中可望獲利92萬元，報酬率61.5%三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
【華碩法說】前三季賺逾4股本！估第四季電腦、零組件與伺服器將季減
PC品牌大廠華碩（2357）今（11）日舉行第三季法說會，公布前三季合併營收達5359.81億元，稅後淨利331.53億元，每股盈餘（EPS）44.63元。共同執行長許先越、胡書賓預估，第四季PC產品、零組件與伺服器將季減，但全年業績仍會達成強勁年增目標。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
鴻海打造「台版鋼鐵軍團」！AI人形機器人聯盟曝光 上銀與「這6檔」入列...直攻亞洲製造霸主
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導鴻海（2317）再度丟出震撼彈！在年度科技日即將登場之際，外傳公司將首度公開最新AI人形機器人，並正式揭曉由台灣重量級製...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
鴻海法說下午登場劉揚偉親自主持！專家揭4大關注重點一次看
國際電子代工龍頭鴻海（2317）第二季法說會將在下午登場，專家接受《Yahoo股市》採訪表示，點明鴻海法說會關注4大重點，聚焦AI產品市占率、毛利率、匯率波動影響、電動車布局計畫，因鴻海作為代工廠毛利率偏低，加上代工廠競爭逐漸升溫，AI產品市占率、匯率等因素是否會侵蝕獲利將是關鍵。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
AI非泡沫！ 華爾街大咖分析師點名3潛力股：值得長期關注
儘管市場近期對人工智慧（AI）類股的高估值感到憂慮，擔心可能出現泡沫，但華爾街分析師仍普遍認為，部分科技股憑藉著強勁的基本面與AI驅動的高速成長，其超高估值具備合理性，且有長期投資價值。中時財經即時 ・ 1 天前
併購傳聞再起! 鴻海集團傳出將拿下裕隆?! 公司這樣表示
今(12)日電子代工大廠鴻海(2317)將舉行第3季法說會，本次法說會將由鴻海董事長劉揚偉主持，市場消息傳言鴻海擬吃下裕隆(2201)集團的納智捷(LUXGEN)品牌，使得今日裕隆股價跳空向上大漲，底部帶量收上35.9元大關。理財周刊 ・ 3 小時前