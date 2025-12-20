紡織族群擴產潮啟動 海外大進擊

美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。

太報 ・ 1 天前 ・ 4