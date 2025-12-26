紡織業超怕景氣循環南良偏不怕 靠「越亂越穩」防護材料站穩長線

南良深耕高分子複合材料50多年，讓防割、防刺、防護布料同時兼顧效能與穿戴舒適性，形成高門檻利基市場。圖／南良

當一般紡織產業面臨景氣循環波動，南良選擇走一條不一樣的路。從防割、防刺到阻燃、防護材料，南良持續把資源投入高門檻、高附加價值的特殊布料市場，讓材料科技不只撐起營收，也撐起企業的長期競爭力。

相較於一般消費性紡織品容易受到景氣影響，南良近年明確聚焦於特殊紡織品與防護材料等利基市場。目前，特殊紡織品材料相關業務占公司整體營收比重約15.3％至18％，並有機會隨著公共安全、防護標準提升而逐年成長，成為公司重要的穩定營收來源。

南良的核心競爭力，在於其50多年累積的高分子複合材料經驗，以及身為國際原料大廠DuPont™認可、可運用Kevlar®的材料供應商地位。透過不同纖維材料組合與層間結構設計，南良能依照客戶需求，調整防割等級、防穿刺強度與衝擊能量吸收效果，兼顧防護效能與穿戴舒適性。

這種「多功能材料整合」能力，讓南良的產品不再只是單一防護用途，而是能同時滿足耐久、輕量與高機動性需求。對公共運輸、消防、救護與國防軍需單位而言，這類材料具備客製化程度高、產品生命週期長、進入門檻高等特性，也使南良能有效降低價格競爭壓力，提升整體產品附加價值。

展望未來，南良持續聚焦「國防軍需」與「綠色永續」兩大高價值成長方向，現在看起來，發生北捷商圈隨機攻擊事件後，防割、防刺裝備走向「公共安全」的實際需求將大幅提升，也將是值得發展的角度。

包括Eco-Family生質循環材料系列，同時發揮多產地、多市場的全球製造布局，協助國際品牌分散供應鏈風險。隨著地緣政治變化與全球供應鏈重組，南良看好防護材料與軍需訂單能見度持續提升，南良將打造更具爆發力、也更穩定的長期成長曲線。

隨著公共安全意識升高，防割、防刺裝備不再只是專業單位需求，也逐步走向公共運輸、救護與第一線人員的實際配備。圖／南良



