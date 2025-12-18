索尼中國扶植遊戲計畫爆爭議！遊戲工作室指控資源遭凍結、款項延付還要搶主導權

由索尼互動娛樂（SIE）所主辦的「中國之星計劃」已經持續多年，在中國地區也推動了許多富有想法的遊戲開發者能夠藉著入選的遊戲企劃開始進行遊戲開發，並提供給他們開發資源、發行支援等協助，幫助這些遊戲真的能正式推出。不過， 2018 年入選中國之星計劃，目前正在開發的射擊遊戲《鈴蘭計劃》開發工作室 Loongforce 日前卻突然跳出來向外媒爆料他們與 SIE 中國分公司的多年合作其實已經瓦解，並且也指控 SIE 中國分公司在新主管到職後濫用權力、不給資源行銷，甚至連本來要給工作室的款項都延遲付款，造成了龐大的財務壓力，還希望奪走《鈴蘭計劃》專案的開發主導權。

(Credit:Loongforce)

根據外媒 Noisy Pixel 的報告，近日他們收到了中國遊戲工作室 Loongforce 的檢舉，該工作室在 2018 年時以多人連線射擊遊戲《鈴蘭計劃》入選 SIE 主辦的「中國之星計劃」重點專案，能獲得 SIE 提供給工作室的各種資源以及行銷曝光，《鈴蘭計劃》原本預計於 2023 年上市，但後來卻宣布延期。

沒想到，在最近與 Noisy Pixel 分享的指控中，Loongforce 直指延期的背後原因可能跟 2022 年走馬上任的 SIE 中國分部開發主管包波有關，表示這次主管更換讓雙方之間的合作從順暢變成了不斷升高的衝突。Loongforce 聲稱，包波濫用他的權力，也對中國的遊戲開發環境造成了傷害。從 2023 年開始，Loongforce 多次詢問相關進度但都從未獲得回應。

(Credit:SIE)

內部開發者指出，今年 1 月份其實《鈴蘭計劃》就已經通過了 SIE 內部的 Beta 測試，準備進入最後階段。「然而從那時起，專案就陷入凍結了，我們也有問過進度如何，但總是什麼都沒發生。」，Loongforce 還回憶，他們似乎受到了官方的「低調封殺」：從那時起《鈴蘭計劃》就缺席了幾乎所有行銷活動、也沒放上 PlayStation 商店的上架頁面，更收不到任何關於《鈴蘭計劃》的評估回饋。

「並且，在今年二月份的 PlayStation 中國 10 週年紀錄片中其他專案都在影片裡，只有我們完全不見了。」，而對於已經進入最後準備階段，準備釋出的新遊戲來說，這顯然並不正常：「從那一刻起我們就覺得這不是意外，感覺像是刻意讓我們消失。」，Loongforce 的開發者表示。

此外，Loongforce 還指控，自從他們錯過今年 3 月份的發售機會後，年中開始 SIE 中國應該要支付給他們的款項就延期支付了，讓他們每個月虧損超過 700 萬元新台幣，也讓工作室幾乎瓦解。後來，SIE 中國也有提出新的合作方案，但 Loongforce 認為不合理後雙方無法達成共識，於是現在雙方已經終止合作，但 Loongfore 分享，為此他們的損失已經超過 3000 萬元新台幣。

而 Loongforce 也進一步爆料雙方的引爆點：因為 SIE 中國分部還試圖奪取專案主控權：「新主管包波透過郵件通知我們開發主導權將被交給 SIE 全球團隊，並威脅若拒絕遊戲就無法發行，還跟我們說專案未來完全取決於他。」，這件事讓 Loongforce 無法忍受，最後才決定終止雙方的合作。

內部開發人員也質疑，SIE 中國分部的新主管包波有濫用權利，比方說由 SIE 分配的外包業務會直接交給一間全球大型外包工作室「Virtuos」，而包波在加入 SIE 中國分部擔任主管前就在那邊任職，上任之後就讓多位他在前一份工作的員工加入 SIE。Loongforce 還爆料，他們那時還被要求必須支付數十萬人民幣替一間股東是 SIE 外包工作室 Virtuos 前員工的公司進行 IT 重建，認為這一切根本不合理。

Loongforce 也表示，直到現在 SIE 中國分部依然沒有針對這些問題回覆，並且有效解決，讓雙方的僵局已經數個月毫無進展，因此他們才決定公開披露出來，而 SIE 目前也並未對這些指控做出任何回應，《鈴蘭計劃》最後到底能不能順利完成，前途也尚未明朗。