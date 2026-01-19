索尼公開賽》後9洞抓3鳥超車 戈特魯普開門紅

現年26歲的美國高球選手戈特魯普，在新賽季PGA巡迴賽首場賽事索尼公開賽，打完前三回合54洞落後領先者萊利2桿，但他在19日最後回合後9洞抓到3鳥，單日低於標準6桿的64桿成績，以低於標準16桿的264總桿、2桿優勢奪冠，同時也是寫下連續第3個賽季收下冠軍獎盃紀錄，讓他距離一線球星行列更近一步。

戈特魯普在2022年NCAA錦標賽後轉為職業球員，2024年拿下默特爾海灘精英賽，2025年則在捷恩斯蘇格蘭公開賽上以兩桿優勢擊敗麥克羅伊，一周後又在英國公開賽上獲得單獨第三名。

「我感覺這周的心態很好，很高興能來到這裡，」世界排名升至第17的戈特魯普表示，「我覺得我能掌控自己的情緒，這才是最重要的，尤其是我的開球很棒，關鍵時刻也推進了一些球。」

戈特魯普是自2024年以來第6位在美巡賽3次奪冠的球員，其他5位分別是薛佛洛（13次）、麥克羅伊（5次）、蕭佛利（3次）、松山英樹（3次）和格里芬（3次）。

戈特魯普在12洞推進20英尺小鳥推桿，然後在球場上最難的13洞抓到25英尺博蒂；第17洞三桿洞，他的開球完美落在旗桿和沙坑之間，抓到小鳥，成功鎖定勝局。

「後來我推進幾個好球，也知道傑拉德發揮得很好，他最後試圖反超，但我最終守住領先優勢。」戈特魯特笑稱，「希望這不是我最後一個冠軍！」