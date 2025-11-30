索尼徵才資訊意外洩漏！神祕多平台MOBA新遊戲疑似開發中

索尼互動娛樂（SIE）最近的一則招募資訊引起業界關注，該公司正在為其聖地牙哥的工作室徵求「遊戲測試分析師」（Game Test Analyst），意外透露了索尼可能正在秘密開發一款還沒公開的 MOBA 類型遊戲。

新 MOBA 遊戲正在開發中？（圖源：PlayStation）

在該職缺描述中，官方明確要求應徵者必須是熱愛 PvP 的玩家，並且特別點名需要具備《任天堂明星大亂鬥》以及《寶可夢大集結》等作品的遊玩經驗。此外，職位還強調應徵者需對格鬥遊戲的機制、節奏以及動作要素有深入理解，代表這款新作很可能是一款融合了動作格鬥元素的競技遊戲。

從職缺詳細內容進一步分析，招募資訊中列出的必備技能，是包含了對現代遊戲主機、PC 以及行動裝置遊戲功能和網路架構的基礎理解，這很明顯暗示了遊戲將會登陸多平台，甚至可能是跨平台連線類型。同時，該職位的主要職責是在軟體的「預先發行版本」上的測試計畫、尋找 Bug 並撰寫報告，這通常代表該項目已經開發到有能遊玩的版本，開發進度或許比大家預期的更加完整，甚至是進入後期的內部測試階段。

而這也讓人想起，索尼近幾年開始積極的拓展即時服務類型的遊戲市場。雖然 PlayStation 因為《星鳴特攻》的失敗，曾經歷過策略調整，取消了部分不如預期的項目，但這款 MOBA 新作的出現，明顯表示索尼並沒有放棄在多人競技領域的嘗試。隨著測試人員的招募，索尼很可能在不久後就會正式揭曉全新作品。