索尼新年震撼彈？分割旗下電視音響部門，未來「Bravia」品牌將由中資TCL主導生產

日本龍頭企業索尼集團（Sony Group）20日突然對外宣布，將旗下電視和音響事業部門，自集團分拆出去、與中國電視大廠TCL聯手成立合資公司，雖然保留現有兩個重要品牌Sony與「BRAVIA」，但未來旗下電視或音響商品，將交給TCL生產製造，象徵索尼在消費性電子版圖的一項重大戰略調整。

《日經新聞》引述官方公告，這家新成立的合資公司，股權結構設計也很特別，TCL持有51%、索尼集團則只持股49%，代表其經營與製造主導權，未來將由TCL負責。這家合資公司，將負責電視與家庭音響所有產品，涵蓋從研發設計、製造、銷售到物流的一條龍營運。

分析師指出，面對來自南韓兩大品牌三星（Samsung）與LG持續的市場擠壓，以及中國本土品牌低價策略進攻，索尼此舉、就是想利用TCL手握的大規模製造能力，與其自有的面板資源（旗下擁有華星光電），維持旗下品牌電器的市場競爭力，同時又能將公司從沉重的資本支出重擔中被解放。

合資公司預計將在2027年4月，正式啟動營運。

事實上，靠著「BRAVIA」打響知名度、一度被視為高階電視品牌的索尼，如果從近期市場銷售數據來看，不難理解為什麼他們，要選擇讓出主導權，因為雙方實力存在明顯差距。

日本知名品牌索尼（Sony）。

根據中國市調機構群智諮詢統計，2025年TCL推估電視出貨量，相比前一年增5%，達到3040萬台、全球市占率13.8%，僅次於韓國三星電子（16.0%），穩居全球第二大電視品牌。相較之下，索尼2025年電視出貨量，卻呈現年減14%，僅有410萬台，全球市占率下滑至1.9%，排名已落至第10名。

相比不斷尾縮的電視與家庭音響領域，索尼近年不斷大力發展遊戲、影視、音樂等「高獲利領域」，日本媒體甚至直接以企業包袱，形容這塊曾讓索尼穩坐市場龍頭的領域。

旗下電視與家用投影機的事業部門，截至2025年3月止、年度營收為5976億日圓（約新台幣1197億元），比前一年減少10%。到了後面4至9月，顯示事業部門營收更持續呈現下滑，進一步拖累整體電子部門的營收與獲利表現。才迫使索尼在新的一年，選擇分拆引入外部力量協助。

