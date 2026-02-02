索尼曝新專利！或是PS6手把雛形？採全觸控螢幕取代實體按鍵

索尼（Sony）最近公開了一項名為「DEVICES AND METHODS FOR A GAME CONTROLLER」的技術專利，或許是 PlayStation 手把未來可能會出現的設計方向。根據專利文件描述和圖片，這款手把最大的特色在於捨棄了傳統的固定式實體按鍵，轉而採用覆蓋整個手把表面的大型觸控螢幕。

全新觸控式手把？（示意圖，圖源：Getty Images）

雖然這項技術根據文件，早在 2023 年 2 月就已提交申請，但直到最近才正式獲得批准。這款手把核心在於「高度客製化」和「無障礙設計」。靠著觸控面板技術，玩家不再受限於傳統手把固定的按鍵佈局，而是能根據自己的手掌大小、握持習慣或手指長度，自由移動虛擬的方向鍵（D-Pad）等位置。系統甚至允許玩家針對不同遊戲需求調整按鍵大小，或是直接刪除用不到的按鈕，實現真正意義上的客製化操作體驗。

針對觸控介面容易產生的「誤觸」問題，索尼在專利中也提出了對應的解決方案。該手把預計將內建壓力感測器與熱感應器，用以精準判斷玩家手指的方式，去分辨是單純停放表面暫時休息，還是正在進行按壓輸入指令。雖然專利圖和內容，通常和實際推的產品會有很大的區別，甚至不代表一定會量產成為最終商品，但這也代表索尼正在從不同方向思考，想要打破傳統硬體與手把的限制，尋求一種創新的方案。