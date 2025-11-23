索尼遊戲在Steam狂賺12億美元！但數據曝警訊：玩家對PS大作開始膩了？
索尼（Sony）日前才被爆料，將重回 PlayStation 獨佔為主，但很快的就被 PlayStation 官方人員闢謠，更確認 PC 移植速度一直在加快，未來新遊戲最快 6 個月就會登上 PC。而最近有第三方報告指出，索尼靠著第一、第二方遊戲移植到 PC 平台賺到淨收入 12 億美元，不過也有許多玩家已經感到「膩了」。
根據數據分析公司 Alinea Analytics 的最新報告指出，索尼過去幾年積極的把旗下 PlayStation 第一、第二方獨佔遊戲移植到 PC 平台的策略，已經帶來了非常豐厚回報。數據顯示，索尼在 Steam 平台上的累計總營收已突破 15 億美元，扣除 Valve 的平台抽成後，實際淨收入約為 12 億美元。其中，最大的功臣就是 2024 年爆紅的《絕地戰兵2》（Helldivers 2），該作以超過 1,270 萬份的驚人銷量穩居榜首，表現遠遠超過《地平線：期待黎明》、《戰神》（2018）和《往日不再》等早期移植的知名單機大作，顯示出 PC 市場帶來的龐大商機。
但報告中也揭露了一個潛在問題，那就是 PC 玩家對於 PlayStation 遊戲的「新鮮感」似乎正在快速消退，因為後續移植的作品銷售力道明顯不如先前。像是 2018 年版《戰神》在登陸 Steam 後的 1 年多就賣出了 250 萬份，但續作《戰神：諸神黃昏》相同時間內的銷量卻只有 100 萬份；同樣的情況也發生在《漫威蜘蛛人2》上，其銷量約為 72.5 萬份，遠低於初代重製版的 140 萬份。分析師認為，早期玩家都渴望在 PC 上體驗到索尼本家大作，但現在那群玩家早就被滿足，導致後續移植的新作品的轉換越來越低，數據顯示只有約 13% 的《戰神》買家願意繼續購買續作。
雖然單機續作的買氣減弱，但《絕地戰兵 2》這種同步發行的服務型遊戲大獲成功，仍然讓索尼在 PC 市場的整體營收表現相當亮眼。即便是《戰神：諸神黃昏》這種被視為表現不如預期的移植作品，單獨來看還是創造了約 4,500 萬美元的營收，對於只需要負擔移植成本來說，這是一筆相當划算的生意。
