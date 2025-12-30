索粉必衝！Sony Xperia新春購機好禮限時回饋一次看

記者李鴻典／台北報導

索粉可以衝了！Sony宣布，Sony Xperia推出新春換機好禮活動，自2026/1/1至2026/2/28活動期間選購年度旗艦機Xperia 1 VII、日系美型中階機 Xperia 10 VII就送獨家旅行好禮三選二或即享卡NT$1,000，入手旗艦機Xperia 1 VII 即享最高配件購物金NT$2,000以及舊換新NT$1,000 加碼折扣；此外，活動期間只要到門市體驗Xperia 即贈限量紅包袋。

Xperia 1 VII。（圖／Sony Taiwan提供）

年度新機Xperia 1 VII、Xperia 10VII買就送

於Sony 直營店、Sony Center、Sony 行動通訊專賣店等實體通路選購，即贈旅行乾濕分離旅行包、輕巧摺疊露營椅及旅行吊掛盥洗包等好禮三選二( 任一贈品僅限選擇一次)。

Xperia新春優惠購機送獨家好禮三選二。（圖／Sony Taiwan提供）

於Sony官方線上商店購買即贈即享卡NT$1,000。

年度旗艦機 Xperia 1 VII加碼回饋

購買Xperia 1 VII (512G)贈配件購物金NT$2,000 / Xperia 1 VII (256G)贈配件購物金NT$1,000；舊換新加碼NT$1,000折扣。

Sony 行動通訊專賣店專屬：

VIP尊榮服務、保固1+1年、舊換新優惠折扣、分期零利率

凡至 Sony行動通訊專賣店購買指定機型享以下優惠：

購機獨享「VIP尊榮服務」：包含VIP會員獨享尊榮生日禮、手機保固1+1年等優惠。

刷卡分期0利率：於 Sony行動通訊專賣店，享刷卡分期零利率優惠，每月輕鬆付。

手機舊換新，優惠折扣享越多：iOS 或 Android 指定舊機回收，優惠折扣享更多。

年度全方位娛樂旗艦機 Xperia 1 VII：

Xperia 1 VII 12GB RAM/512GB ROM推出「羅蘭紫」、「森苔綠」、「石墨黑」三款質感配色，建議售價NT$ 44,990。

Xperia 1 VII 12GB RAM/256GB ROM推出「羅蘭紫」、「森苔綠」、「石墨黑」三款質感配色，建議售價NT$ 40,990。

Xperia 1 VII專用可立式時尚保護殼QXZ-CBFS (三色)，建議售價NT$ 1,390。

其中，羅蘭紫為通路限定顏色，顏色販售請以各通路公告為準。

日系美型中階機Xperia 10 VII：

Xperia 10 VII推出「石墨黑」、「雪花白」以及「土耳其藍」三款顏色，建議售價NT$14,990。

Xperia 10 VII原廠抗黃化透明漸層保護背蓋XQZ-CBFE (三色)，建議售價NT$990。

活動期間購買日系美型中階機 Xperia 10 VII送獨家旅行好禮三選二或即享卡NT$1,000。（圖／Sony Taiwan提供）

