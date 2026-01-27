索隆是你？日男雙手持刀「嘴巴也咬刀」 三刀流在路上閒晃被捕

日男雙手持刀，嘴巴也刁刀，三刀流在路上閒晃被捕。（翻攝YT@ANNnewsCH）

日本近日發生一起離奇事件，1名男子一口氣拿了三把刀在路上閒晃，其中一把還刁在嘴巴中，猶如動漫《海賊王》（One Piece）主角之一的索隆，新聞一出引發網友熱議。

事發地點位於佐賀縣唐津市，日本時間25日上午8時許，警方接獲通報，有1名男子行跡詭異，持雙刀在路上閒晃，警方到場後發現，他不僅雙手各持一把刀，嘴中竟然也含了一把刀！

三把刀分別長達18、17.5、13.5公分，經查他是住在附近的47歲無業男子，被依照違反《槍刀法》的現行犯送辦；而外界關注的是他為何第三把刀要刁在嘴巴中？他供稱「我要去朋友家拿蔬菜。」，並否認犯行。

《海賊王》（One Piece）人物索隆擅長三刀流。（翻攝ONE PIECE.com ）

索隆在海賊王中最一開始就登場，以三刀流形象深植人心，他會其中一把會咬在嘴中，常被網友拿來討論，質疑衛生問題及是否真的有作用。

