索馬利亞被中國放鴿子等嘸人…王毅電話安撫又扯「台灣」

國際中心／綜合報導

中國外交部長王毅。（圖／翻攝自央視新聞微博）

中國外交部長王毅原訂於9日訪問索馬利亞，這本是30多年來中國外長首度到訪，被視為對索國維護主權的重要支持。然而王毅臨時以「日程安排」為由跳過該行程，並於昨（11）日改與索馬利亞外長通話。雙方在通話中重申「一個中國」原則，中方更點名反對索馬利蘭與台灣「勾結謀獨」。

中國外交部長王毅原訂於上周五展開對索馬利亞的歷史性訪問，然而行程卻臨時生變。中國外交部11日證實，因「日程安排」原因調整行程，王毅並未親訪索國，而是改與索馬利亞外長費琦（Ahmed Moallim Fiqi）進行電話會談。由於以色列上月剛承認索馬利蘭（Somaliland）為主權國家，時機敏感，王毅此舉及通話內容備受國際關注。

廣告 廣告

據外媒報導，索馬利蘭於1991年宣布脫離索馬利亞獨立，雖長期未獲國際廣泛承認，但台灣已於2020年與其互設官方代表機構。去年12月26日，以色列正式承認索馬利蘭為獨立主權國家，引發堅持擁有該地主權的索馬利亞強烈不滿。索馬利亞原期盼透過王毅此行，獲得北京方面明確的政治支持信號。

王毅訪問衣索比亞、坦尚尼亞後，跳過預定的索馬利亞行程。（圖／翻攝自pexels）

針對王毅「過門不入」，索馬利亞官員曾透露是因「技術性問題」推遲；中國駐當地使館則表示雙方正就下一步安排保持溝通。而在昨日的補救通話中，王毅向索方強調，中索戰略夥伴關係不受一時一事影響，並針對台灣議題表態。中國外交部聲明指出，王毅在通話中稱：「將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。」

索馬利亞外長費琦則在電話中回應，索方恪守一個中國原則，認定台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，並強調涉台問題純屬中國內政。此外，雙方亦承諾將深化經貿、安全及防務領域的合作。

在地緣政治方面，以色列承認索馬利蘭的舉動已在非洲之角引發波瀾。埃及外長迅速與索馬利亞、土耳其及吉布地外長通話，商討此一「危險發展」；非洲聯盟（AU）亦表態拒絕承認索馬利蘭，重申對索馬利亞領土完整的承諾毫不動搖。

王毅此行原訂訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞及賴索托，雖跳過索馬利亞行程，但透過高層通話，北京意在鞏固非洲盟友關係，並在國際場域持續防堵台灣的外交空間。

更多三立新聞網報導

遭控撞死人只賠12萬？楊傑宇認了妻封鎖家屬 喊冤曝「這關鍵」絕無卸責

太子集團首腦妻睡500萬床、家中竟養鯊魚！陳志落網急刪光炫富照

惡夫「床頭刻『表子』、衣櫃撒尿」虐妻10年…連幼女都不放過

老公去中國一去不回！女兒FB抓包「爸爸有新家」 法院判准心碎妻離婚

