索馬利亞首都舉行市政選舉 為逾半世紀首場全國直選鋪路

索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)今天(25日)將舉行市政選舉，為這個東非國家舉行超過半世紀以來首場全國直選鋪路。

除了半自治的邦特蘭和分離地區的索馬利蘭之外，索馬利亞上一次舉行大選是在1969年，幾個月後，軍事領袖巴瑞(Mohamed Siad Barre)發動政變奪權。

在1991年巴瑞政權倒台後，索馬利亞爆發了持續多年的內戰，直到2004年舉行間接選舉，此舉是為了因應伊斯蘭叛亂，促進各敵對氏族之間的共識，儘管部分索馬利亞人表示，政治人物偏好間接選舉，因為他們才能有機會貪污。

根據這個選舉機制，氏族代表選出國會議員，議員再選出總統。總統則負責任命摩加迪休市長。

摩加迪休市的選舉被認為是舉行全國性直選的試金石。摩加迪休市擁有約300萬人口，儘管與蓋達組織(Al Qaeda)有關聯的「青年黨」(Al-Shabaab)武裝分子持續發動攻擊，但摩加迪休市的安全情況近年有所改善。

全國選舉委員會成員哈伊爾(Abdishakur Abib Hayir)表示，約1,605名候選人今天將競爭摩加迪休區議會的390個席次，區議會成員將接著選出市長。

哈伊爾告訴路透社：「這顯示出索馬利亞正在站穩腳步、向前邁進」，「在地方選舉後，選舉能夠、也將在整個國家舉行。」

在預計明年舉行的聯邦選舉前，索馬利亞2024年通過一項法律恢復了普選權。然而，總統穆哈莫德(Hassan Sheikh Mohamud)與一些反對派領導人達成協議，規定雖然議員將在2026年直選產生，但總統仍將由議會選出。

反對黨認為，迅速引進新的選舉制度有利於穆哈莫德連任的前景。

反對黨也質疑，由於青年黨控制著大片農村地區，並經常襲擊主要人口聚集中心，索馬利亞是否足夠安全舉行大規模投票。