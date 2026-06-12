索馬利蘭代表處入駐使館特區！吳志中喊友誼萬歲 林佳龍被問建交回應了

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記者陳思妤／台北報導

索馬利蘭共和國駐台灣代表處遷入使館特區，今（12）日舉行開館儀式，外交部次長吳志中也親自出席一起剪綵，高喊台灣與索馬利蘭「友誼萬歲」。對於遷入使館特區是否代表可能從「準邦交」深化為邦交國，外交部長林佳龍表示，台灣跟索馬利蘭是全面夥伴關係，索馬利蘭的國際地位比較特別，但給台灣的外交特權同一般正式承認的國家，所以基於對等，讓他們進駐使館特區。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處由舊址內湖入駐至使館特區，今日舉行開館儀式，吳志中致詞時高喊，台灣與索馬利蘭的「友誼萬歲」，並和索馬利蘭共和國駐台灣代表處大使加拉爾一起剪綵。

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媒體也問到，總統賴清德是否有規畫訪問索馬利蘭？吳志中表示，目前沒有這樣的規劃，如果總統有意願要訪問任何一個邦交國或是任何國家，是交給外交部來執行，但目前沒有討論。

而林佳龍今天出席台芬文化節記者會受訪時也被問到，索馬利蘭駐台代表處遷入使館特區，是否可能從「準邦交」變成邦交國？林佳龍回應，台灣在索馬利蘭有代表處也推動榮邦計畫，這幾年不管是在農業、醫療、教育、海巡等方面合作，可以說是全面夥伴關係。

林佳龍表示，索馬利蘭的國際地位比較特別，但給台灣的外交特權同一般正式承認的國家，所以基於對等，讓他們進駐使館特區。

林佳龍出席台芬文化節記者會受訪（圖／翻攝畫面）

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