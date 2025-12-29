索馬利蘭慶祝以色列承認 索馬利亞總統警告威脅區域穩定

索馬利蘭在多座城鎮28日聚集了民眾，慶祝以色列承認其國家地位，索馬利亞總統則譴責這個決定是對非洲之角(Horn of Africa)穩定的「威脅」。

以色列26日宣布正式承認索馬利蘭，這是自從索馬利蘭1991年單方面宣布從索馬利亞獨立以來首次獲得國際承認。

葉門叛軍青年運動(Houthis)28日警告以色列在索馬利亞的任何存在，都將被視為「軍事目標」。

「索馬利蘭勝利」

索馬利蘭數十年來一直爭取國際承認，它地處亞丁灣沿岸的戰略位置，並擁有自己貨幣、護照和軍隊。

成千上萬民眾湧入索馬利蘭首都哈爾格薩(Hargeisa)的一座體育場，許多人身穿代表索馬利蘭國旗的綠白紅三色服裝。

民眾高喊：「索馬利蘭勝利！」

在索馬利蘭電視台現場直接的儀式上，索馬利蘭國旗與以色列國旗一同升起。

索馬利蘭外交部在X上指出：「在哈爾格薩和索馬利蘭共和國各個城市舉行了大型慶祝活動，民眾驕傲地聚集在一起，紀念以色列政府的歷史性決定。」

一名哈爾格薩居民蘇萊曼(Jama Suleyma)說：「我們歡迎所有國家承認我們的存在。」蘇萊曼補充說：「對索馬利亞人來說，我們的鄰居不應該擔心這場勝利。我們知道他們正在發出噪音，但沒有任何事情能夠阻止索馬利蘭追求遠大目標。」

侵犯與威脅

法新社報導，索馬利蘭中部城鎮布拉奧(Burao)和東部城鎮加比萊(Gebiley)都舉行了集會。

這些慶祝活動正值索馬利亞總統穆哈莫德(Hassan Sheikh Mohamud)，發表了一場緊急國會演說，稱以色列的決定「等同於對索馬利亞的主權、獨立、領土完整和人民團結的公開侵略」。

穆哈莫德說：「(以色列總理)尼坦雅胡的侵犯行為和企圖分裂索馬利亞聯邦共和國，是對世界與區域安全穩定的威脅。」

28日稍晚，青年運動領導人胡提(Abdul Malik al-Houthi)對以色列發出警告。

胡提在聲明中表示：「我們將以色列在索馬利蘭的任何存在視為我們武裝部隊的軍事目標，因為它構成對索馬利亞和葉門的侵略，以及對區域安全的威脅。」

胡提補充說，以色列承認索馬利蘭是「針對索馬利亞和非洲週邊國家，以及葉門、紅海和紅海兩岸國家的敵對立場。」

自從單方面宣布獨立以來，索馬利蘭在外交上遭到孤立，即便其整體國內情勢上比索馬利亞更加穩定。伊斯蘭武裝團體青年黨(Al-Shabaab)不時對索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)發動攻擊。

區域分析人士認為，與索馬利蘭和解將讓以色列更容易進入紅海，進而打擊葉門叛軍青年運動。

在2023年10月加薩戰爭爆發後，以色列不斷攻擊位於葉門的目標，以回應青年運動對以色列的攻擊，青年運動宣稱這是為了聲援加薩走廊的巴勒斯坦人。

自從加薩脆弱的停火協議10月生效以來，伊朗支持的青年運動就停止發動攻擊。

不會製造暴力

此外，有媒體數個月前報導指出，索馬利蘭是少數幾個願意接受被以色列驅逐出境的巴勒斯坦人的非常地區之一。

穆哈莫德在國會表示：「索馬利亞絕不會接受巴勒斯坦人被強制驅離出他們的合法土地，遷至一個遙遠的地方，無論是索馬利亞或其他地方。」

但在哈爾格薩的集會中，索馬利蘭總統府部長卡達爾(Khadir Hussein Abdi)試圖消除這些擔憂。

「以色列的承認和到來不會製造暴力，不會帶來衝突，也絕對不會傷害任何人。」

索馬利蘭將與以色列合作，促進經濟、農業合作和資源。

以色列承認索馬利蘭，已遭到非洲聯盟(African Union)、埃及、土耳其、6個國家組成的波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council)和位於沙烏地的伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation)的批評。歐洲聯盟則堅持索馬利亞的主權應該獲得尊重。