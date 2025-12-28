索馬利蘭獲以色列承認 矢板明夫：國際紅線鬆動 台灣機會正在浮現

日本資深媒體人矢板明夫在臉書分享國際政局觀察，並附上照片指出，以色列總理納坦雅胡與索馬利蘭總統阿布杜拉希簽署協議畫面，象徵以色列正式承認索馬利蘭，也被視為國際政治紅線鬆動的重要指標。 圖:翻攝自矢板明夫臉書

日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，近期國際局勢正悄然出現質變，過去被視為「不可能」、「不能碰」的紅線，正一條一條被跨越。他以以色列正式承認非洲「國家」索馬利蘭為例，直言這是一個極具象徵意義的關鍵案例。

矢板明夫分析，索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，長期實際統治索馬利亞西北部，卻始終無法獲得正式國際承認。無論國土、人口或經濟條件，客觀比較都不及台灣，國際能見度與外交資源更是有限，卻仍獲得在國際社會具有高度影響力的以色列正式承認，顯示國際政治的現實考量已開始鬆動既有框架。

他指出，以色列此舉被外界認為與地緣政治布局及礦產優先開發權有關，儘管遭部分國家批評，但基於自身戰略利益，以色列並未因此卻步。這樣的發展，對台灣而言，釋放出極為重要的訊號。

矢板明夫認為，台灣在民主程度、經濟實力、科技影響力與國際參與能力上，皆遠勝索馬利蘭。若連索馬利蘭都能在大國戰略盤算下獲得承認，代表國際空間中的「灰色地帶」正在擴大，台灣被國際承認的可能性，也正一點一滴提高。

他進一步指出，台灣並非局外人。早在2020年，台灣便與索馬利蘭互設具大使館功能的代表處，並在農業、醫療、教育、能源與海事安全等領域展開實質合作。如今以色列正式進場，讓原本被視為「非主流外交」的路線，出現了新的延伸與想像空間。

在當前中東情勢持續緊繃之際，矢板明夫指出，台灣與以色列的戰略距離正逐漸拉近。近年中國在國際舞台上明確站隊哈馬斯、敘利亞與伊朗，導致與以色列關係急速惡化，政治互信幾近冰點。在此背景下，以色列勢必需要更多理念相近、立場清楚的夥伴，而台灣的民主價值、科技實力及對威權體系的高度警惕，正好符合這樣的需求。

他最後點出，台灣長期深耕索馬利蘭，熟悉當地政治與社會脈絡；以色列則擁有強大的安全、情報與科技能力。未來無論在海事安全、港口管理、資源開發，甚至紅海與亞丁灣的戰略合作上，「台灣—索馬利蘭—以色列」的三方互補空間，已逐漸浮上檯面。

