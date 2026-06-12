索馬利蘭駐台代表處喬遷「使館特區」吳志中喊友誼萬歲
索馬利蘭共和國代表處今天(12日)正式由內湖舊址遷入天母「使館特區」，外交部政務次長吳志中現身出席剪綵儀式。吳志中表示，此舉象徵兩國堅實穩固且友好的夥伴關係，並高喊「友誼萬歲」。索馬利蘭駐台代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）也說，雙方代表機構在教育等面向穩健發展，展現宛如具有堅實外交關係的兩國互動，凸顯兩國政府間高度互信與合作。
台灣與索馬利蘭共和國雖然彼此非邦交國，但雙方自2020年7月起以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」互設官方代表機構。索馬利蘭共和國代表處今天正式由內湖舊址遷入天母「使館特區」，並舉辦開館剪綵儀式，外交部政務次長吳志中出席獻上祝福。
索馬利蘭駐台代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）致詞時，首先感謝外交部長期以來的支持與協助喬遷，並表示代表處新址鄰近其他國家駐台使節團，為交流合作及日常外交事務提供了便利環境。
加拉爾指出，台灣與索馬利蘭自2020年2月26日簽署雙邊議定書以來，雙方在教育、醫療、農業、科技、能源與海洋事務等面向皆穩健且實質發展，展現如同具有堅實外交關係國家之間的互動，更凸顯兩國政府之間的高度互信與合作。加拉爾：『(英文原音)這項夥伴關係建立在共同價值之上，包括民主、自由、法治，以及相信國際合作應建立於相互尊重與互惠互利的基礎。我們將持續致力深化雙邊關係，並拓展更多合作領域。』
吳志中致詞時則說，台灣與索馬利蘭自2020年基於自由、民主與人權等共享價值互設代表機構，至今即將邁入6週年重要里程碑。在「總合外交」民主、和平與繁榮的三大支柱下，雙方於農業、醫療衛生、資通訊科技（ICT）、人才培育、商業貿易與能源礦業等領域皆有顯著成果。他並回顧去年雙方共同見證海巡合作協定的簽署，更見證索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）「台灣大道」竣工。
吳志中指出，索馬里蘭代表處遷入天母使館特區，象徵兩國堅實穩固且友好的夥伴關係。吳志中：『(英文原音)我深信，這個新址將進一步強化台灣與索馬利蘭之間的交流，不僅如此，也將促進索馬利蘭駐台代表處與今天在場眾多台灣友好夥伴之間更密切的互動與合作。』
被問到賴清德總統未來是否有規劃造訪索馬利蘭，吳志中表示，目前還沒有此規劃，也沒有討論過此議題。
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