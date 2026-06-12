索馬利蘭駐台代表處喬遷「使館特區」 吳志中：東非重要夥伴關係日益茁壯

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索馬利蘭共和國駐台灣代表處12日遷入至北市天母「使館特區」，索馬利蘭駐台代表加拉爾(Mahmoud Adam Jama Galaal)大使與外交部政務次長吳志中為新址開幕剪綵。(記者塗建榮攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕索馬利蘭共和國駐台灣代表處今(12日)正式由內湖舊址遷入天母「使館特區」，並於下午舉行開館剪綵儀式。外交部政務次長吳志中出席剪彩儀式表示，索馬利蘭是台灣在東非的第一個重要合作夥伴，新址象徵兩國堅定且熱忱的友好關係；駐台代表加拉爾強調，雙方代表機構皆以如同擁有最堅定外交關係的兩個國家般的活力在運作，凸顯兩國政府間的高度互信與合作。

索馬利蘭駐台代表加拉爾(Mahmoud Adam Jama Galaal)大使今天下午主持代表處剪綵開幕儀式，並親自為吳志中、各國與會使節及媒體導覽辦公室環境。

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吳志中致詞指出，台灣與索馬利蘭自2020年基於自由、民主與人權等共享價值互設代表處，即將迎來6週年的重要里程碑。在「總合外交」——民主、和平與繁榮的三大支柱下，雙方於農業、醫療衛生、資通訊科技(ICT)、人才培育、商業貿易與能源礦業等領域皆取得重大進展。

他回顧，去年雙方共同見證海巡合作協定的簽署，為強化海事安全合作奠定基礎；2025年更見證了哈爾格薩(Hargeisa)「台灣大道」竣工及總醫院「台灣醫療中心」的動土典禮。他期盼雙方未來能持續穩健深化海事安全、人道援助及基礎建設等合作，並深信進駐使館特區，將促進索國代表處與台灣其他友邦駐台使節團之間更多的互動與交流。

加拉爾致詞時，對外交部的持續支持與協助喬遷表達感謝，並指出代表處新址鄰近其他國家駐台使節團，為交流合作及日常外交事務提供極為便利的環境。自2020年2月26日簽署雙邊協定以來，台索關係在教育、科技、能源與海事等多層面皆穩定且實質地成長。這段夥伴關係建立在民主、自由與尊重法治之上，並堅信國際合作應立基於相互尊重與互惠互利。

此外，加拉爾除了感謝各國大使參與，也特別點名歡迎台灣中油公司、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、中國輸出入銀行及台新國際商業銀行的貴賓蒞臨。他指出，此舉反映了企業界對加強台索連結、擴大交流的濃厚興趣。他期許「好的開始是成功的一半」，未來將繼續努力不懈地強化索馬利蘭與台灣的關係，透過友誼與相互尊重推進國家利益。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處12日遷入至北市天母「使館特區」，索馬利蘭駐台代表加拉爾(Mahmoud Adam Jama Galaal)大使與外交部政務次長吳志中為新址開幕剪綵。(記者塗建榮攝)

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