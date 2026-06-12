索馬利蘭駐台代表處搬新家 駐台代表：深化雙邊合作

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（中央社記者吳書緯台北12日電）索馬利蘭共和國駐台灣代表處今天舉行開館儀式，由舊址內湖入駐至天母使館特區；索馬利蘭駐台代表加拉爾表示，新址比鄰各國駐台使館，方便推展交流合作，台索關係建立在民主、自由與法治等共同價值觀，將持續深化雙邊關係與合作。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處下午舉行開館儀式，由舊址內湖入駐至天母使館特區，加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）與外交部政務次長吳志中共同剪綵，巴拉圭駐台大使拉迪加（Darío Filártiga Ruiz Díaz，另譯：傅達耀）等國駐台使節亦出席與會。

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吳志中致詞表示，台灣與索馬利蘭於2020年基於共同民主、自由與人權價值觀，互設代表處，6年來持續在農業、醫療、人才培育、資通訊、經貿、能源、基礎設施等領域深化合作。

吳志中指出，索馬利蘭是台灣在東非首個重要合作夥伴，雙邊合作模式可為周邊國家借鏡，有助於推動台灣在非洲建立創新互動框架，索馬利蘭駐台代表處遷至使館特區，象徵兩國友好關係穩固，期待雙方未來在海上安全、人道援助和基礎設施等領域合作深化，他高呼「台灣與索馬利蘭的友誼萬歲」。

加拉爾表示，感謝台灣外交部協助代表處遷址使館特區，新址比鄰各國駐台使館，有助推動交流、合作與外交事務，台索互設代表處以來，在各領域的合作取得顯著成果，台索雙方的代表處都以高效率運作，展現了兩國政府的相互信任。

加拉爾提到，索馬利蘭與台灣的關係建立在民主、自由與法治等共同價值觀，以及國際合作應該建立在互相尊重與互惠互利的基礎，兩國將持續深化雙邊關係與合作。

針對索馬利蘭與台灣合作的重要性，加拉爾受訪談及，台灣是索國非常重要的盟友，在民主、自由與法治有共同的原則，和那些試圖向台灣與索國施壓的專制政權截然不同，索馬利蘭國內的兩大政黨團結一致，不會屈服於壓力，索國有權選擇與哪些國家建立關係。

加拉爾說明，索馬利蘭已經獲得第一個聯合國成員國的承認（以色列），相信未來還會有更多國家承認索馬利蘭，而無論是否獲得其他國家承認，可以看到台灣案例，即便只獲得少數國家的承認，國家發展也有長足的進步，因此只要堅守原則，清楚要在政治和外交上走哪條路，國家就能蓬勃發展。他也表示索國和中國近期完全沒有任何接觸。（編輯：翟思嘉）1150612