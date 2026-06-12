索馬利蘭駐台代表處進駐使館特區 林佳龍：給予我國外交特權視同正式承認國家

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外交部長林佳龍前往文化總會出席「台芬文化節 F:F:F－Formosa : Finland : Fest. 出發記者會」，並與原民會主委曾志勇、文總秘書長李厚慶以及即將芬蘭演出的樂團合影。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

索馬利蘭共和國駐台灣代表處從內湖舊址入駐至使館特區，外界關注雙邊是否會成為建交關係。對此，外交部長林佳龍今（12）日表示，索馬利蘭給予我方的外交特權視同一般正式承認的國家，所以我方基於對等，也讓索馬利蘭能夠進駐我國的使館區。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處今下午舉辦開館儀式，並由索馬利蘭共和國駐台灣代表處大使加拉爾主持。代表處從內湖舊址入駐位於台北市士林區的使館特區9樓。

外交部長林佳龍前往文化總會出席「台芬文化節 F:F:F－Formosa : Finland : Fest. 出發記者會」。圖為即將芬蘭演出的樂團。 圖：張良一/攝

林佳龍今下午出席文化總會舉辦的2026「F:F:F 台芬文化節」記者會，並在會後受訪表示，我方在索馬利蘭有代表處，這幾年也推動榮邦計畫，不管是農業、醫療、教育，甚至海巡合作，可以說是全面的夥伴關係。

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林佳龍指出，索馬利蘭的國際地位比較特別，但給予我方的外交特權也是視同一般正式承認的國家，所以我方基於對等，也讓索馬利蘭能夠進駐我國的使館區。

媒體詢問，如何看中國公務船闖進我太平島禁止水域？林佳龍回應，中共一再透過不管是機艦或者是公務船、海巡、海警船，造成區域緊張，想要製造灰色地帶的新常態。他說，中共不只是針對台灣，也針對日本、菲律賓，這也是為什麼在印太第一島鏈的國家要更多的合作，來捍衛區域和平跟穩定，特別是自由航行權，並阻止中共的擴張。

林佳龍強調，太平島是我國國土，我國會捍衛這個地方海域的管轄權。

另針對「日華議員懇談會」（日華懇）更名為「日本台灣友好議員連盟」，林佳龍則說，我方樂觀其成。他說，這也更加清楚來說明，那麼中國不能夠代表台灣，我們台灣跟日本的關係就是透過國會外交也能夠來深化、擴大。

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