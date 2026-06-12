索馬裡蘭在台開設新辦事處 稱有權自主選擇對外關系

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（德國之聲中文網）索馬裡蘭位於非洲之角，地理位置具有戰略意義。1991年索馬裡陷入內戰，索馬裡蘭宣布脫離該國獨立。自此之後索馬裡蘭一直享有事實上的自治，並保持著相對的和平與穩定。

索馬裡蘭與台灣於2020年互設代表處。

索馬裡蘭駐台代表馬哈茂德·亞當·賈馬·加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）在新代表處揭幕儀式上對記者表示，台灣是索馬裡蘭“非常重要的盟友”。

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當被問及北京和摩加迪沙要求索馬裡蘭切斷這些關系時，加拉爾表示，索馬裡蘭的主要政黨在不屈服於政治壓力這一點上立場一致。

他說：“我們有權選擇與誰建立關系。這是我們的自主權利，因此那些施壓手段並未奏效。”他補充稱其政府近期未與中國進行任何溝通。

中國外交部未立即回應路透社的置評請求。

去年4月，索馬裡曾禁止持台灣護照者入境，以表達對雙方關系的不滿。

索馬裡蘭尚未獲得國際認可

直到去年年底，索馬裡蘭一直未獲得任何國家的承認。但在12月，以色列承認索馬裡蘭為一個獨立主權國家。索馬裡稱此舉是對其主權的“蓄意攻擊”。

中國同樣反對這一舉動，而台灣則表示歡迎。

台灣外交部政務次長吳志中在辦事處揭幕儀式上致辭時表示，過去6年來，雙方的合作已擴展至廣泛領域。

他說：“台灣和索馬裡蘭都是民主、自由與法治的燈塔。”他說，近年來，台灣在非洲的外交空間幾乎被中國擠壓殆盡，目前僅剩斯威士蘭與台灣保持全面外交關系。

台灣方面表示，其有權與其他國家開展交往，且北京方面既無任何法律依據聲稱對台灣擁有主權，也無權在國際舞台上代表台灣。

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作者: 德正 (（路透社）)