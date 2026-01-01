紫南宮元旦發錢母「人龍綿延10公里」 頭香14天前就來排隊

南投紫南宮發放馬年錢母，吸引長長排隊人潮領取。翻攝自竹山鎮長陳東睦臉書



迎接2026年第一天，南投竹山紫南宮今（1/1）照例發放馬年錢母，吸引上萬人排隊領取，人龍綿延約10公里。其中，一名來自彰化秀水的張姓男子，提前14天就來排隊，順利拔得頭籌。

紫南宮今年推出馬年錢母，正面為土地公像，背面刻有「馬到成功開新運」字樣，分為單枚金幣、銀幣及精裝金銀套幣，現場準備5000顆金雞蛋，內含兌換券，有機會再獲得重量1錢金戒指15只、錢母項鍊300條等好禮。

南投紫南宮發放馬年錢母，吸引長長排隊人潮領取。翻攝自竹山鎮長陳東睦臉書

不少民眾為了領取錢母，在路邊搭起帳棚，徹夜等候，今早人潮越來越多，廟方考量隊伍長度，提早半小時，上午8時30分就開始發放。

廣告 廣告

南投紫南宮發放馬年錢母，吸引長長排隊人潮領取。翻攝自竹山鎮長陳東睦臉書

拿下頭香的張姓男子，透露這次是第3次前來，為了幫媽媽祈福，早早於12月19日就抵達，這2天就睡在廟區戲棚廣場，如願拿到套幣，還有金銀錢母一對的獎品。

紫南宮提醒，春節大年初一不會發放錢包，元月起陸續推出「捐血送錢母」，捐血就能拿到。

紫南宮馬年錢母。取自紫南宮臉書

紫南宮馬年錢母。取自紫南宮臉書

更多太報報導

看到的人會幸福吧？鄭明典曬玉山2026第一道曙光 重重山巒光芒萬丈

元旦很冷！強烈冷氣團發威下探12℃ 專家：下周不排除有寒流

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來