紫南宮元旦發錢母 湧入10萬人擠爆周圍巷弄.停車場

南投縣 / 綜合報導

南投竹山紫南宮元旦發錢母，吸引大約10萬人排隊，廟方準備的停車場空間，給民眾排隊，都被塞滿，人潮更擠爆周圍大街小巷，除了領錢母，排隊前5000名，還可以領廟方準備的加碼好禮金雞蛋，抽獎獎項包括金戒指、錢母項鍊或者紅包，抽到金戒指的民眾，都相當開心，還有去年抽到金戒指今年又抽到6000元的小姐，直呼運氣真好。

金光閃閃的金雞蛋，堆滿了竹筐看起來財氣滿滿，民眾大排長龍排隊領取，要來試試手氣，這位民眾拿的金雞蛋裡，有1錢的金戒指，相當開心，排隊民眾說：「我30號就來了，高興。」金價1錢來到1萬7千多元，民眾直說自己運氣不錯。

南投竹山紫南宮，在元旦早上發放馬年招財錢母，今年準備不少加碼禮，通通藏在這5000顆金雞蛋裡面，南投竹山紫南宮主委莊秋安說：「金戒指我們大概有10個，1錢，今年做戒指很貴啦，還有那個現金，紅包現金6000。」

第一個抽到金戒指的，是這位小學六年級的男童，新年就有好手氣讓他相當開心，記者VS.男童說：「（金戒指）會送給爸爸媽媽嗎，還是自己留著，自己留著。」民眾劉小姐VS.南投竹山紫南宮主委莊秋安說：「謝謝（我代表土地公送給你）。」

這位民眾連續14年排隊領錢母，今年辛苦排了2天也幸運抽到金戒指，民眾說：「排第兩天。」這位女子伸出手指，秀出去年抽到的金戒指，今年她又抽到6000元紅包，相當幸運。

不少民眾辛苦排隊希望拿到大獎，但隊伍中這位排第一的張先生，19日提早到12天就來卡位，不是為了抽中大獎，他是來祈求媽媽身體健康，排隊民眾張先生說：「媽媽身體不好，然後現在住在安養院，就是希望說她，身體健康，這樣子而已。」紫南宮外頭的排隊人數，廟方估計大約10萬人，人龍在附近鄉間小路綿延不絕，長度將近10公里，除了搶領錢母外，好禮加碼讓排隊的盛況更加踴躍。

