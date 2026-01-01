紫南宮元旦發錢母 逾10萬信眾露營跨年 排隊超過10Km

逾10萬人元旦湧入竹山紫南宮露營跨年，元旦再迎曙光拿錢母。（楊靜茹攝）

逾10萬人元旦湧入竹山紫南宮拿「馬上發財」錢母，前5000名加碼1顆金雞蛋抽獎。（楊靜茹攝）

來自全台逾10萬信眾在元旦搶排竹山紫南宮馬年銀色招財錢母，排隊隊伍長達10公里，幾乎所有人都是跨年夜就在紫南宮外露營，紫南宮表示，前5000名加碼1顆金雞蛋，可抽1錢金戒指、現金6000元、馬年典藏錢母套幣等獎項，有人搶在14天前來卡位，廟方體恤排隊信眾，提前發放錢母，桃園市黃先生幸運抽中金戒指，開心直呼「感謝伯公仔賜福」。

信眾元旦搶排竹山紫南宮馬年銀色招財錢母，再將錢母過香火，祈求土地公庇佑。（楊靜茹攝）

竹山紫南宮元旦湧進拜拜祈福香客，甚至有信眾請布袋戲戲班來表演還願。（楊靜茹攝）

竹山紫南宮指出，丙午馬年錢母分為金色錢母、銀色錢母、典藏金銀錢母套幣及錢母項鍊，今年單枚錢母是招財神獸貔貅造型，一面是土地公神像搭文字「馬上發財」，另一面是奔騰駿馬攜帶聚寶盆搭文字「馬到成功開新運」，象徵駿馬拓財源、貔貅守財庫，排隊隊伍綿延約10公里，為體恤排隊信眾提前至8時半發放，上午10時前排進隊伍都可以拿到1枚銀錢母。

廣告 廣告

竹山紫南宮元旦發馬年招財錢母，前5000名加碼1顆金雞蛋抽獎。（楊靜茹攝）

逾10萬人元旦湧入竹山紫南宮拿「馬上發財」錢母，桃園市黃先生幸運抽中金戒指。（楊靜茹攝）

桃園市黃先生抽中了最大獎、1枚金戒指，坦言已經連續7年來排隊拿招財錢母，曾中過2000元紅包，這次拿到金戒指超開心，「感謝伯公仔賜給我福氣」。高雄市蘇小姐說，她呼朋引伴來排隊拿錢母，就當一起來竹山紫南宮露營跨年，所幸元旦天氣很好，還看到了元旦曙光，希望能集滿12生肖。

竹山紫南宮主委莊秋安說，元旦氣候舒適宜人天氣，估計超過10萬人來排隊拿馬年錢母，強調農曆春節大年初一不再發放錢母，將不定期舉行「捐血送錢母」公益活動，民眾可至竹山紫南宮臉書查詢活動訊息。

莊秋安表示，每年元旦起至農曆春節期間是竹山紫南宮借還金高峰，信眾向伯公仔借金祈求工作順遂、財運亨通，年底還金向伯公仔還願，114年度借金的金額約4億元，還金金額約7億元，成長約5％。

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》兩岸男籃大戰 從新北市移往馬尼拉

淡江大橋跨年饗宴 煙火秀璀璨1314

告五人和宇宙人麋先生隔空團圓