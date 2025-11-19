紫南宮前娃機店行竊 不知警已到場 錯愕遭逮

賊星該敗！小偷偷錢，警方就在後面！（圖／東森新聞）





賊星該敗！小偷偷錢，警方就在後面！南投竹山紫南宮，附近的娃娃機店最近發生一起離譜的竊案，一名竊賊跑到娃娃機店偷東西，就在他埋頭撬開兌幣機時，員警已經獲報趕來站在他的後方，當場將他逮捕，業者損失兩萬元還好裡面的錢沒被偷走。他也趕緊買了土地公愛吃的麻糬，感謝土地公保佑，也讓警方及時逮住竊賊。

戴著安全帽的竊賊站在娃娃機前仔細觀察，接著蹲下來後，拿出破壞工具，企圖撬開兌幣機，沒多久還真的被他撬開，正當竊賊埋頭研究怎麼把裡面的另一道鎖打開，大肆搜刮時，路過的民眾發覺不對勁，已經報警，員警獲報趕來後就站在他的後方，竊賊還渾然不知，等到他站起身一轉頭，員警已經舉槍對著他，大聲喝斥你在幹什麼，竊賊也嚇得不知所措，立刻拿下身上的背包和物品，乖乖束手就擒。

廣告 廣告

受害娃娃機業者曾先生：「他破壞的是兌幣機門，修理起來差不多要花兩萬塊，他白天就來，所以警察馬上就到一下就把他抓到了，所以只破壞那個門。」

社寮派出所所長林韋志：「接獲民眾報案稱，竹山大公街娃娃機店內，疑似有竊嫌本分局獲報後，立即派員前往現場查屬，當場查獲男性嫌疑人一名，正在該處行竊隨即將竊嫌以現行犯逮捕。」這家在娃娃機店就位在南投竹山，距離知名的土地公廟紫南宮只有一百公尺，嫌犯竟然大膽在神明前下手行竊實在太誇張，有民眾說不知道是誰給他的勇氣，真的是賊星該敗。

民眾：「太扯了在神明面前也敢做壞事，難怪馬上被抓住。」

民眾：「土地公廟面前，這麼近的地方就敢，難怪一下就被抓到。」竊賊只來得及破壞兌幣機，機器裡面的錢還沒到手就被警方當場逮捕，被依現行犯帶回警局偵辦，業者損失兩萬元兌幣機維修費，還好裡面的錢沒被偷走，他也趕緊買了土地公愛吃的麻糬，感謝土地公保佑也讓警方及時逮住竊賊。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

紫南宮「發財金」不還會被催債 律師驚呼：長知識

神明也敢騙！南投男撿到證件「紫南宮借600元」 下場慘了

求財注意！竹山紫南宮測速照相 2個月開出逾千張罰單

