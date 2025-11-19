紫南宮旁男子行竊！警方拔槍制止 店家：土地公顯靈了

男子在紫南宮前娃娃機店偷竊，當場遭警逮捕。(圖/TVBS)

一名男子竟在南投竹山知名的紫南宮附近娃娃機店行竊，手法囂張至極。清晨七點，該男子戴著安全帽進入店內，毫不在意外頭車水馬龍，直接蹲在地上用工具破壞兌幣機鎖頭，企圖撬開面板偷錢。然而，機警的路過民眾發現異狀立即報警，警方迅速趕到現場，拔槍喝止，讓正埋頭破壞機台的竊賊當場錯愕，無處可逃，乖乖束手就擒。店家表示，幸有土地公保佑，才能讓竊賊在得手前就被逮捕。

男子在紫南宮前娃娃機店偷竊，當場遭警逮捕。(圖/TVBS)

這起竊案發生在紫南宮前方僅100公尺的娃娃機店內。當時，這名戴著安全帽的男子進入店內後，並非要選擇夾娃娃的機台，而是拿出工具開始破壞兌幣機。他不僅將手伸進機台內部，甚至差點整個人都鑽了進去，完全不顧外面的行人和車輛。

正當竊賊專注於破壞行為時，警車已經抵達現場。警方目睹男子的行為後，立即掏槍喝止。男子這才驚覺警方已經到場，想跑也來不及，只能在錯愕中乖乖將身上的東西全部取下，束手就擒。

店家表示，男子破壞的是兌幣機的門，修理費用大約需要2萬元。由於竊賊白天就來過，警方接獲報案後迅速到場將他逮捕，因此他只來得及破壞機門，還未能得手。店家感嘆道，店面剛好位於紫南宮廟前，應該是有土地公的保佑，才能讓竊賊這麼快就被警察抓到。店家更是帶著土地公愛吃的麻糬前往答謝。

南投紫南宮是香火鼎盛的廟宇，許多民眾都會前往拜拜求發財金，被稱為台灣三大土地公廟之一。這次竊賊竟敢在土地公眼前行竊，似乎冥冥之中注定要栽在警方手裡，讓人不禁感嘆神明顯靈。

