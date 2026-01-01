紫南宮發錢母 10萬人排長龍

竹山紫南宮發送錢母加碼金蛋摸獎，一名男子幸運抽到金戒指，開心歡呼，主委莊秋安（右）也隨即頒贈獎品。（記者劉晴文攝）

喜迎馬年，南投縣竹山鎮社寮紫南宮推出「馬上發財」馬年招財紀念幣，二０二六年第一天免費發送，民眾不畏濕冷，帶著帳篷、椅凳漏夜排隊，由於隊伍前五千名還可獲得金蛋摸獎，內有一錢金戒指、現金六千元、馬年典藏錢母套幣等獎品，有信眾在十多天前就到場等候，估算有超過十萬人湧入，人龍綿延近十公里，場面壯觀。

十二生肖錢母免費發放是紫南宮一年一度盛事，明年是丙午馬年，廟方除了推出金、銀單枚錢母，另有精裝版套組，套組鑲嵌金、銀兩枚錢母，手工彩繪的馬背上，馱著黃金聚寶盆，象徵「馬上發財、好運齊發」，包裝外盒走精品風，相當討喜，甫亮相即吸引民眾到場卡位，至元旦清晨七點多，排隊人龍已綿延七、八公里，為體恤排隊信眾，主委莊秋安決定提早於上午八時三十分發放，還特別贈送現場行動不便長者及身心障礙弱勢民眾金銀錢母一對。

莊秋安表示，今年元旦雖沒有連假，但民眾熱情不減，尤其此次的「馬上發財」錢母，非常精緻討喜，廟方也準備了充足的數量，只要上午十時排進隊伍，每個人都可獲得一枚銀錢母。

此次發送活動，由彰化縣張姓男子拔得頭籌，張男表示，他早在上個月十九日就到紫南宮排隊，希望拿到錢母，能為母親祈福。金價高漲，今年廟方也特別準備十五只一錢戒指做為抽獎品，一名來自桃園的黃先生打開金雞蛋內的兌換券，發現抽中金戒指，欣喜歡呼，主委莊秋安也隨即頒贈獎品。

莊秋安指出，紫南宮香火鼎盛，信眾都會捐獻金牌，廟方於是將金牌打造成金戒指做為抽獎品；目前金價一錢近一萬七千元，希望藉由土地公加持，將財運好運分享信眾。去年借金逾四億，還金近七億，未來會做更多公益回饋社會。