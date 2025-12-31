紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香

中部中心／張家維 南投報導

南投竹山紫南宮，元旦發放馬年錢母，今天開放排隊拿號碼牌，一早人潮隊伍就已經長達一公里，目測約有近萬人。排第一名的是來自彰化秀水的一名先生，說為了幫媽媽祈福，早在19日就開始排隊，要一路排到元旦早上。

拎著椅子、拖著箱子，轉移排隊陣地；竹山紫南宮31日上午8點開放排隊，一早隊伍就已經排得長達1公里！就等著元旦發放的馬年錢母。排第一名的是來自彰化秀水的先生，他19日就來排隊，已經13天！

廣告 廣告





領錢母替母祈福! 頭香男領「提早排隊秩序維持卡」已排13天

為母祈福 來自彰化秀水的先生19日就來排隊 第３年排隊領紫南宮錢母（圖／民視新聞）









單槍匹馬，孝心感人！31日前來排隊的，拿到的不是號碼牌，是粉紅色這張"提早排隊秩序維持卡"，拿到後不代表就可以逕自離開，工作人員兩三個小時會再來蓋一次章，少一格就不能領取錢母，得一路排到元旦早上發放；信徒準備長期抗戰，帶來露營椅子、秒收帳、全家出動的真不少，甚至毛小孩也帶出門一起排更熱鬧。





領錢母替母祈福! 頭香男領「提早排隊秩序維持卡」已排13天

紫南宮錢母搶手 毛小孩也出動排隊（圖／民視新聞）









紫南宮元旦發馬年錢母，前5000名還加贈金雞蛋，內含兌換券，有機會抽中金戒指和象徵"馬上發財"的套幣組，排隊領錢母人潮踴躍，周邊也商機活絡，印刷廠變身賣熱騰騰蘿蔔湯、路邊也有人擺攤賣炒麵、筍湯。排隊領錢母，顧肚子、保暖也很重要。

廟方強調，元旦當天10點以前排進隊伍，都能拿到1枚銀色錢母。當天也可熱心捐血領錢母。不過天氣冷，排錢母，還是要斟酌身體健康狀況，求福氣、更求平安。





領錢母替母祈福! 頭香男領「提早排隊秩序維持卡」已排13天

紫南宮馬年錢母元旦發放 上萬人排隊人潮井然有序（圖／民視新聞）









原文出處：領錢母替母祈福! 頭香男領「提早排隊秩序維持卡」已排13天

更多民視新聞報導

紫南宮「馬上有錢」錢母亮相 黃金錢袋元寶滿溢

冬至遇天赦日成「最強轉運日」！專家：錯過再等80年

跨年夜北部恐下大雨！元旦全台急凍「這3天」跌剩7度

