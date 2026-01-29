紫南宮金雞被搶了？惡霸遭制裁雙腿被壓斷 廟方回應了

南投縣竹山鎮知名廟宇紫南宮近期捲入一則離奇網路傳言風波。根據網路流傳內容，有惡霸強行搶奪紫南宮「鎮廟金雞」，結果神像突然變成千斤重，當場砸斷惡霸雙腿。這則聳動情節搭配金雞照片在網路瘋傳，造成部分信眾信以為真，約一個月前開始陸續致電廟方關切查證。

紫南宮主委莊秋安今日出面嚴正澄清，表示廟內僅供奉土地公與土地婆，並無網路所稱「鎮廟金雞」，相關故事完全是胡說八道。莊秋安指出，網路流傳的金雞照片，實際上是廟方提供給信眾請回家供奉的開運招財吉祥物，為金箔製作的招財物品，遭有心人士移花接木後製，搭配誇張劇情製成影片或文章，藉此吸引點閱流量。

廟方進一步說明，紫南宮內確實設有象徵祈福求財的金雞裝置藝術，包括石雕金雞及供信眾互動的設施，均安然無恙，從未發生遭搶或傷人事件。信眾經常會觸摸這些裝置藝術祈求好運，但與網路故事描述情節完全不符。

莊秋安表示，研判該傳言可能涉及流量操作，不排除與詐騙行為有關，廟方已透過官方臉書粉絲專頁多次發文澄清，並已向竹山警分局報案，請警方協助了解訊息來源與散布動機。

竹山警分局副分局長陳正忠特別錄製影片公開說明，強調該傳言內容子虛烏有，提醒民眾切勿隨意散布或轉傳未經查證的不實訊息。陳正忠指出，若散布謠言足以影響公共安寧，將依據社會秩序維護法第63條規定，最高可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

警方提醒，若在臉書、YouTube等社群或影音平台發現不實訊息，遭侵害的個人或單位可向平台提出申訴要求下架。若假訊息具備惡意虛假且足以危害公共安寧等要件，警方將依法究辦。

紫南宮在官方臉書發布聲明強調，此網路報導不實，為子虛烏有，與本宮無任何關聯，請勿轉載。廟方表示，不實訊息已對信眾造成困擾，希望外界協助闢謠，共同維護宗教場所清譽與社會秩序。警方呼籲民眾接收網路資訊應保持理性查證態度，切勿輕信或轉傳謠言，以免觸法。

