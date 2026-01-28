紫南宮金雞被搶出大事？搶雞惡霸遭壓斷雙腿…廟方急闢謠：子虛烏有

記者吳泊萱／南投報導

近日網路謠傳紫南宮出大事，有惡霸強搶金雞被壓斷雙腿，廟方特地發文澄清，一切都是子虛烏有。（圖／資料照）

南投竹山紫南宮因求財靈驗，香火鼎盛、信眾絡繹不絕，但近日網路上卻出現離譜謠言，直指紫南宮出大事，有惡霸強搶「鎮廟金雞」，結果被變成千斤重的金雞壓斷雙腿。由於相關訊息被做成AI影片在網路流傳，引發信眾詢問，廟方特地發聲明闢謠，強調是「子虛烏有」。警方也提醒，若謠言危害公共安寧，可依社維法送辦。

近日網路謠傳紫南宮出大事，有惡霸強搶金雞被壓斷雙腿，廟方特地發文澄清，一切都是子虛烏有。（圖／翻攝自紫南宮臉書）

近日在網路上出現離譜謠言，表示南投紫南宮出大事，有惡霸強搶「鎮廟金雞」，結果金雞突然變重千斤，壓斷惡霸雙腿，惡霸慘叫聲響徹雲霄。謠言曝光後引發網友熱議，還有信眾為此致電關心，讓廟方不堪其擾，目前已在臉書發文闢謠，強調一切都是「子虛烏有」。

紫南宮主委莊秋安澄清，廟內只有「開運金雞」，研判是金雞照被有心人移花接木造假成「鎮廟金雞」。（圖／資料照）

紫南宮主委莊秋安表示，廟內僅祀奉土地公、土地婆，沒有「鎮廟金雞」，一切都是假訊息胡說八道；網路流傳的金雞照，則是廟內提供給信眾的「開運金雞」，被拿去移花接木做成假圖片。

莊秋安強調，從頭到尾都沒有搶金雞出大事的狀況，研判是有心人士利用紫南宮的名氣，瞎掰故事衝流量，呼籲民眾不要相信，切勿轉載。

警方則表示，在網路上散布虛假訊息，遭侵害權益的個人或單位都可提出申訴，要求網路平台下架。若假訊息具備「惡意、虛假、危害公共安寧」等要件，足以影響公共安寧，可依社維法送辦，最高可處3日拘役或3萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

