紫南宮錢母為何瘋搶？ 命理師曝4玄機：靈驗度較高





南投縣竹山鎮「紫南宮」福德正神發放「錢母」、求「發財金」最具知名，每年元旦吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由「紫南宮」主委莊秋安發送「錢母」，今年2026年元旦當天吸引超過10萬名信眾排隊領取，人龍長達10公里，蔚為奇觀。

每年新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「錢母」，今年「紫南宮」準備5000顆金雞蛋發給信眾，前5000名排入隊伍者，1人可獲1顆，內含兌換券，好禮包含重量1錢金戒指15只、錢母項鍊300條、20包現金新台幣6000元紅包、精裝套幣1200組、金銀錢母1000組、金錢母2465枚。這些獎項全憑個人福氣中獎，不必排隊搶第1名位置。而今年元旦搶到頭香，最早排隊的是12月19日就拿椅子來卡位的彰化張姓民眾，並提前在30日到場排隊，夜晚則是睡在廟前戲棚廣場，拿到錢母後希望可為母親與家人祈福。信眾心目中旺財化煞的魅力實在驚人！

廣告 廣告

「紫南宮」主委莊秋安表示，元旦若無法來排隊領錢母，可來紫南宮捐血做公益，捐250cc獲銀錢母、500cc獲金及銀錢母。目前每週都有舉辦3、4天的捐血活動，來捐血的民眾，都可以拿到錢母，據說已經變成全國最大的血庫，捐血活動及其他相關活動訊息，都可以上紫南宮的官網查詢。

台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙分享，2026年「紫南宮」馬年「錢母」招財、聚財、化煞的秘密如下：

一、馬體魄強健，寓意健康長壽、精力旺盛。代表昂揚的生命力，不息的精神和強大的行動力，勇往直前、突破障礙，是積極、強大和成功的象徵。馬可長途跋涉，象徵可靠、穩定、忠誠，也寓意事業穩健發展、能走得長遠。馬象徵活力、堅毅與持續向前的力量，寓意事業或人生不斷突破，不怕挑戰快速達成目標，事事順利，因此「馬到成功」。馬與行旅有關，也象徵旅程平安、一路順風。

二、2026丙午馬年錢母以「駿馬奔騰」為主題，錢母有金、銀兩款銅幣，分別鍍上純金與純銀色澤，一面是土地公聖像搭配文字「馬上發財」，另一面是攜帶聚寶盆的駿馬與文字「馬到成功開新運」，象徵馬上發財、事業奔騰，健康長壽。

紋駿馬載著聚寶盆，有「馬上發財、財運奔騰」美意。另外還有紅、綠色貔貅造型的展示座，象徵駿馬開拓財源，貔貅守住財庫，包裝外盒用色為愛馬仕橘。

三、「蛇穴」大顯神通：2026馬年正是紫南宮「蛇穴」，蛇馬羊「三會」，大顯神通的一年，就如同上天賜「紫南宮」為「欽差大人」，神威顯赫，可以讓信眾來祈求更能如願、滿願，心想事成。

四、「錢母」是純金純銀:世界上傳導力最好的金屬依序是金、銀、銅、鐵，各宗教神佛的「金身」為何要使用黃金打造？甚至是教堂、廟宇、佛寺的屋頂及藻井都用黃金打造？因為傳導力好，靈驗度較高。紫南宮主委莊秋安表示：「錢母」的生產商可是發心生產製造，「錢母」表面是使用純金純銀，所以，靈驗度較高，所以，大家爭相來紫南宮向福德正神求「錢母」。

（封面圖／楊登嵙提供）

更多東森財經新聞報導



舊棉被要丟「回收or垃圾」？ 環保局解答：先看體積

路易莎今起「90品項漲價」 寄杯、早鳥優惠同步登場

「貴族蔬菜」價格崩盤4顆50元 菜販喊：這次不能怪農民