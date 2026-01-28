「紫南宮闢謠金雞遭搶」 紫南宮闢謠「胡說八道」

竹山紫南宮，近日網路流傳該廟「出大事」，宣稱「鎮廟金雞」遭惡霸搶走。廟方發文闢謠，痛批網路謠言「胡說八道」；竹山警方表示，若謠言危害公共安寧，可依社會秩序維護法送辦，呼籲民眾切勿轉傳或散佈不實訊息，以免觸法。

宣稱「鎮廟金雞」遭惡霸搶走，還頓時變成千金重，當場壓斷惡霸雙腿，相關訊息被製成影片在網路流傳，民眾看見致電廟方關心，廟方即發文闢謠，痛批網路謠言「胡說八道」，呼籲切勿轉載。

主委莊秋安表示，該廟僅祀奉土地公、土地婆，並無「鎮廟金雞」，假訊息胡說八道，網路流傳的金雞照片，應是該廟提供給信眾供奉的「開運金雞」以移花接木方式製成假圖片，研判是有心人利用該廟名聲，製成虛假訊息影片，藉此博取點閱流量，實屬不當。

竹山警方表示，「紫南宮闢謠金雞遭搶」案，若隨意散布或轉傳不實訊息，足以影響公共之安寧者，得依社會秩序維護法，最高可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。呼籲民眾切勿轉傳或散佈不實訊息，以免觸法。