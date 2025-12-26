紫南宮馬上發財錢母 元旦搶發

元旦當天上午9時前排入隊伍者，可領取竹山紫南宮的1枚貔貅造型銀錢母（右）。（楊靜茹攝）

竹山紫南宮26日發布「駿馬奔騰」意象的丙午馬年錢母，貔貅造型的金、銀錢母，象徵駿馬開拓財源，貔貅守住財庫，典藏錢母套幣仿木紋駿馬載著金色聚寶盆，有「馬上發財、財運奔騰」美意，呼應馬年「馬到成功」。主委莊秋安說，元旦9時發放馬年銀色錢母，前5000名加碼金雞蛋1顆試手氣，有機會抽金戒、現金、典藏套幣等獎品。

竹山紫南宮丙午馬年錢母，分為金色錢母、銀色錢母、典藏金銀錢母套幣及錢母項鍊，錢母雙面分別刻有土地公神像搭配文字「馬上發財」，另一面是奔騰駿馬載著聚寶盆搭文字「馬到成功開新運」，單枚錢母設計成招財神獸貔貅造型，馬年套幣展示座則是奔騰駿馬載著「馬上發財」聚寶盆，包裝外盒「致敬」國際品牌愛馬仕橘。

莊秋安表示，貔貅是招財神獸，相當受華人喜愛，因此將單枚的金、銀錢母以貔貅為造型，象徵著駿馬四處開拓財源，貔貅幫忙守住財庫；元旦當天上午9時前排入隊伍者，可領取1枚銀錢母，前5000名加碼金雞蛋1顆試手氣，有機會獲得金戒指、6000元現金、典藏套幣、馬年項鍊、金錢母等豐富獎品。

莊秋安指出，雖然31日上午8時起開放排隊，不過1周前已經有百名信眾用椅子占位排隊，近期天候多變，尤其是夾帶水氣冷氣團來襲又溼又冷，建議民眾時間到再來排隊，並注意身體保暖，留意健康狀況，原則上元旦上午9時前排入隊伍者，可領取1枚銀錢母，將視當天狀況修正，提醒拿到錢母的信眾，一定要拜拜過香火才有土地公庇佑效力。