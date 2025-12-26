紫南宮馬年錢母亮相 元旦上午發送不缺席

莊秋安主委展示馬年套組。（記者扶小萍攝）





迎接馬年來臨，信眾期待的竹山鎮紫南宮元旦發送祥瑞錢母及馬上發財金銀錢母套組，今年仍不缺席，紫南宮主委莊秋安26日主持記者會，正式介紹丙午馬年錢母，祝福信眾在土地公婆的庇佑下事業家庭都順利，財運亨通「馬上發財」。

紫南宮香火鼎盛，一早就擠了不少的香客信眾遊客，莊秋安主委上午特到紫南宮向土地公婆秉告獻上馬年精裝套組，見信眾熱誠虔敬禮拜，遂送出幾組套組，引發群眾尖叫希望能獲贈。意外獲得的民眾很高興也祝福大家馬年行大運。

駿馬奔騰馬背聚寶盆寓意馬上發財。（記者扶小萍攝）

莊主委表示，今年錢母套組等數量較去年增加並會視情況隨時調整，31日上午8時開始排隊，請大家準時到場，提前會視同無效，1日上午9點開始發送，10點就截止，前5000名排入隊伍者有機會獲金雞蛋，內有金戒指、紅包、精裝套幣、馬年福氣項鍊及2465個金錢母等好禮。佛心的莊主委強調屆時如果人潮眾多，會做調整，期許人人有獎。

5000只金雞蛋隱藏著好禮要相送。（記者扶小萍攝）

莊秋安說紫南宮會準備在地蕃薯餅筍仔餅等小點心供信眾果腹。萬一下雨也備有簡易雨衣。他並指出一星期前就有人以小椅子排隊。但不希望人等在當地以確保安全。

莊主委一早贈送馬年套組給遊客一個大驚喜。（記者扶小萍攝）

紫南宮的借金還金歷年都非常可觀多達數億，莊秋安說今年收入借金的額度較去年增加5%，金額尚在統計中。土地公都有庇佑在口口相傳下，皆認借金有效果為此確有增加。

紫南宮錢母延續每年以生肖作為設計核心，莊主委說明，管委會決議要贈送錢母就要做精緻的，土地公給的都是最好的，值得典藏。他呼籲坊間勿仿冒，每年都有人仿冒，但仿的東西效果不會好。管委會發現自會制止請其下架即不深究，如仍不停止即採取法律行動。

紫南宮除了辦捐血送錢母，也會在節日如母親節父親節等贈送祝福大眾，會在官網公布。

莊主委介紹今年的套組包裝討喜，也頗輕巧，主要看到就「馬上發財」。銅幣分別鍍上純金、純銀色澤，金色象徵富足、平安與貴氣，銀色則寓意財源流通、銀兩滿盈。馬年錢母圖騰以土地公聖像為主軸，搭配駿馬奔騰意象，並輔以聚寶盆於馬背，寓意「馬上發財、財運奔騰」。金、銀錢母正面皆鑲嵌土地公聖像，祝福信眾全年平安順遂，另一面則是駿馬奔騰，並有馬到成功開新運祝詞。

竹山鎮社寮里紫南宮建廟於（清）乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，主祀神為土地公福德正神，主祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右兩側陪祀為石頭公與土地公婆並為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教從屬關係，是紫南宮廟內同為祭祀之神。



