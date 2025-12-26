▲紫南宮馬年錢母亮相，駿馬奔騰寓意「馬上發財」，元旦發送5000顆金蛋拚好運。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣竹山鎮紫南宮24日舉辦「2026丙午馬年福氣錢母」記者會，正式公開全新馬年錢母設計。廟方表示，馬年錢母將於明年元旦（1月1日）上午9時起發放，只要在12月31日上午8點起至元旦上午9點前完成排隊，即可領取錢母一枚，前5000名排隊信眾還有機會抽中金戒指、現金紅包及典藏套幣等多項好禮，為新年增添滿滿財運與祝福。

▲竹山鎮長陳東睦表示，近年來竹山燈會主燈皆由紫南宮贊助，這不僅是對地方文化活動的大力支持，更是體恤竹山鎮民、回饋地方的具體展現。

今年馬年錢母分為單枚金幣、銀幣，以及精裝金銀典藏套幣，其中最受矚目的套幣展示座以「駿馬奔騰」為主視覺，駿馬背負黃金聚寶盆，象徵「馬上發財、財運奔騰」。錢母正反面分別刻有土地公神像與「馬到成功開新運」字樣，外盒設計更以經典橘色呈現，兼具收藏價值與祝福寓意。

紫南宮主任委員莊秋安表示，配合2026馬年意象，紀念幣以駿馬奔馳展現開創與前進的力量，典藏套幣則強調「載財而來」的吉祥寓意；此外，成對的金銀錢母以貔貅為造型，象徵守住財庫、聚財納福，信眾可將錢母擺放於家中、辦公室或財位，為新的一年迎來好運。

廟方也準備5000顆「金雞蛋」作為元旦限定福氣好禮，凡排入前5000名隊伍者，每人可獲得1顆，蛋內皆附兌換券，獎項完全憑個人福氣抽中，包含重量1錢金戒指15只、現金新台幣6000元紅包20包、精裝典藏套幣1200組、福氣項鍊300條、金銀錢母1000組，以及馬年金色錢母2465枚，獎品總數共計5000份。

莊秋安指出，元旦當天只要在上午9點前排進隊伍，即可至少領到1枚銀色錢母紀念幣，錢母預計發放至上午10點結束，若現場人潮踴躍，將視情況延長發放時間。他也特別提醒，天氣寒冷，信眾無須提早多天到場排隊，今年發放數量充足，呼籲民眾理性參與，切勿夜宿或以物品佔位，以免影響交通動線與公共安全。

廟方也強調，春節大年初一將不再發送錢母，若元旦當天無法到場，民眾仍可透過紫南宮舉辦的捐血等公益活動獲得錢母，並提醒信眾切勿於網路購買來路不明或仿冒錢母，以保障自身權益。

竹山鎮長陳東睦表示，近年來竹山燈會主燈皆由紫南宮贊助，這不僅是對地方文化活動的大力支持，更是體恤竹山鎮民、回饋地方的具體展現。他感謝紫南宮長期以來對竹山鎮的投入，讓山城在燈會期間更加熱鬧，也成功帶動地方人潮與活絡度。

陳東睦指出，紫南宮平時發放錢母多集中於元旦或春節期間，但為了讓更多民眾能參與竹藝燈會、就近賞燈，鎮公所特別於燈會期間提供限量名額，每週規劃約100個錢母名額，讓無法在元旦或春節期間前往紫南宮的民眾，也能在賞燈會時一併領取錢母。

他表示，對於來自較遠地區、行程不易配合的民眾而言，透過賞燈活動領取錢母，可說是一舉兩得，不僅能感受燈會氛圍，也能沾喜氣、迎好運。不過由於名額有限，仍呼籲民眾把握時間、提早參與。

陳東睦也再次感謝紫南宮長期支持地方活動，讓竹山鎮在宗教、文化與觀光層面同步發展，成功帶動整體城市活力，並誠摯邀請鄉親及遊客走進竹山，不一定非得特地前往紫南宮排隊，也能透過燈會活動感受竹山的熱情與祝福。

紫南宮錢母最早源自以新台幣10元硬幣貼於祈福卡的簡樸形式，因首次發送正逢龍年，故稱為「龍銀」。隨著信眾喜愛程度日增，錢母設計年年升級，已成為紫南宮年度重要盛事，與「吃丁酒」齊名，每年吸引數萬名民眾前來領取。丙午馬年錢母也邁入第15個年頭，持續為信眾傳遞滿滿福氣與祝福。