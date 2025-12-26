紫南宮馬年錢母元旦發放 民眾6天前置板凳排隊

南投縣 / 綜合報導

南投竹山紫南宮，每年推出的招財錢母，都吸引數萬民眾排隊索取，而廟方也在歲末之際，推出2026年馬年的招財錢母「馬上發財」，手工彩繪的馬背上，馱著一袋金元寶，包裝外盒還走精品風，相當討喜，廟方預計2026元旦發放馬年錢母，不過，現在已經有民眾，擺放板凳排隊，準備搶個好彩頭。

紫南宮主委莊秋安說：「彩繪是用人工彩繪，所以每隻馬彩繪的圖樣都不一樣。」手工彩繪的馬背上，馱著一袋金元寶，象徵「馬上發財」，騰雲而起的駿馬，雲朵中有金銀錢母，配合精品風的包裝外盒，造型相當討喜。

廣告 廣告

民眾說：「我覺得很漂亮，很特別很精緻，看起來就很吉利吉祥，大吉大利馬到成功。」南投竹山紫南宮，推出2026年馬年錢母，除了「馬上發財」精裝組套幣，還有貔貅造型福氣錢母，有民眾一早來參拜，意外搶頭香拿到錢母套幣，開心得不得了。

民眾VS.紫南宮主委莊秋安說：「謝謝紫南宮的土地公土地婆，大家賺大錢。」紫南宮每年發放錢母，都吸引數萬人潮排隊領取，馬年錢母預計2026年元旦發放，排隊時間從12月31日開始，但在6天前，就已經有人在廟外放板凳排隊。

紫南宮主委莊秋安說：「我去看有好幾百個了，排椅子的，排椅子還好，大家都來排隊，還是要看氣候，真的不行，還是叫大家31日再來排。」為了避免民眾冒低溫排隊，廟方準備了輕便雨衣和小點心，要讓民眾在新的一年，討個好彩頭。

原始連結







更多華視新聞報導

7旬婦排隊疑失溫不治 紫南宮贈「蛇.馬錢母」完成遺願

紫南宮去年借金4億還7億 鴻海集團帶金雞回娘家

欠錢不欠過年！ 紫南宮還金大排隊「借金4億還金7億」

