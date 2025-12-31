紫南宮馬年錢母元旦首發！彰化孝子為母提前12天卡位搶頭香

記者陳佳鈴／南投報導

截至今日（31日）中午，現場已湧現長達 1 公里的排隊人龍，估計吸引上萬名信眾到場。(圖/翻攝畫面)

2026 年進入倒數計時，南投竹山紫南宮日前發表農曆馬年（丙午年）紀念錢母，預計於 1 月 1 日元旦上午正式發放。儘管距離活動還有段時間，但截至今日（31日）中午，現場已湧現長達 1 公里的排隊人龍，估計吸引上萬名信眾到場。其中，一名來自彰化的張姓男子為了替母親祈福，提前12天到場卡位，順利奪得排隊「頭香」。

紫南宮前母「馬上發財」寓意討喜

紫南宮今年推出的馬年祥瑞錢母，設計感大幅升級。廟方表示，由於馬年象徵「馬上發財」、「馬上成功」，寓意極為討喜，因此特別向土地公、土地婆請示，大幅提高預算強化包裝質感，呈現如名牌精品般的精緻外觀。為了不讓信眾失望，今年備貨量也較往年增加許多。

廣告 廣告

還有民眾連帳棚都搬出來了！一名來自彰化的張姓男子為了替母親祈福，提前12天到場卡位，順利奪得排隊「頭香」。(圖/翻攝畫面)

排隊盛況空前：田埂間驚見百米「板凳陣」

早在上週起，紫南宮周邊的田埂與巷弄便已出現數百張塑膠長凳佔位的奇觀。今日上午 8 時正式開放「呷丁酒廣場」排隊後，人潮瞬間填滿空間，綿延的人龍展現出超高人氣。廟方工作人員目前正忙於發放秩序卡，並因應跨年夜低溫，特別呼籲信眾加強保暖，注意健康安全。

紫南宮馬年錢母曝光，相當有設計感，民眾搶排。（圖／翻攝畫面）

元旦領取2026錢母攻略：前 5000 名加碼送「金雞蛋」

紫南宮公布馬年錢母領取辦法，提醒信眾把握時機：

人人有獎：凡於 12 月 31 日早上 8 點起至元旦（1月1日）早上 9 點前排入隊伍者，皆可獲得「馬年銀錢母」一枚。 金雞蛋大獎：前 5000 名排隊信眾可獲得特製「金雞蛋」，內容物包含： 壹錢金戒指 （15只）

現金 6000 元紅包 （20包）

「馬上發財」精裝套幣組 （1200組）

福氣項鍊、金銀錢母等超值限量禮品。

更多三立新聞網報導

苗栗連傳2起翻車事故！20歲男「為閃狗」撞電桿、6旬翁轉彎撞護欄

屏東警攔查槍砲男遭開車衝撞 警開40槍破窗逮人

剛吃完耶誕餐！母女出急診室後離奇同亡 5醫護涉過失致死遭調查

左營捷運站突發跳電！電梯手扶梯停工 高捷查修中

