紫南宮馬年錢母招財亮相

紫南宮發表馬年錢母，主委莊秋安開心展示「馬上有錢」精裝版套組。 （記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

以出借土地公發財金聞名的南投縣竹山鎮社寮「紫南宮」，二十六日發表馬年招財紀念幣，其中精裝版套組設計為駿馬奔騰背著黃金聚寶盆，寓意「馬上發財」，包裝外盒走精品風，相當討喜，單枚的金、銀錢母則以貔貅為造型；廟方將於明年一月一日上午九時起免費發送，前五千名排隊者還有機會抽中金戒指，主委莊秋安歡迎民眾一起來沾財氣、拿好獎。

創建於清乾隆十年的竹山鎮社寮「紫南宮」，每年配合生肖推出招財錢母紀念幣，為回饋信眾，並在元旦進行首波大發送，吸引數萬人領取，成為該廟年度盛事。

廣告 廣告

主委莊秋安表示，明年是丙午馬年，錢母分為金色、銀色，正面皆鑲嵌土地公聖像。其中，精裝版套組鑲嵌金、銀兩枚錢母，手工彩繪的馬背上，馱著黃金聚寶盆，象徵「馬上發財、好運齊發」吉祥寓意。金、銀單枚錢母以貔貅為造型，駿馬象徵開拓財源，貔貅則是守住財庫，民眾拿到錢母可放置家中或辦公室財位，為新的一年帶來財運。

錢母將於明年元旦上午九時起發放，三十一日上午八時起開放排隊，但一週前已陸續有信眾用椅凳排隊。莊秋安指出，只要元旦當天上午九點前排進隊伍，就至少能拿到一枚銀色錢母紀念幣，由於天氣寒冷，希望信眾不要提早太多天排隊。除了發送錢母，另外也準備五千顆金雞蛋發給信眾，金雞蛋內有兌換券，獎品包含重量一錢金戒指十五只、現金六千元紅包二十包、馬上發財精裝套幣一千二百組、馬年錢母項鍊三百條、金銀錢母一千組等，相當豐富。