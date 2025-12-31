紫南宮馬年錢母掀排隊熱！彰化男苦等12天拿頭香 信眾帶椅帳篷長期抗戰

南投竹山紫南宮的馬年錢母即將在元旦發放，吸引了大批民眾前來排隊，人龍已超過一公里，突破萬人。排在第一位的是來自彰化秀水的信眾，為了幫媽媽祈福，從12月19日就開始排隊，至今已等待12天。2026年馬年錢母以仿木紋駿馬載著聚寶盆為設計，象徵「馬上發財」，成為許多信眾迎接新年的祈福選擇。現場可見民眾以各種方式等候，有放椅子、搭帳篷，甚至有人帶著寵物狗一同排隊。

在2025年的最後一天清晨，南投竹山紫南宮外已經形成一條綿延的人龍，從路邊一直排到田裡。有些信眾表示已經連續排了14年，從最後面排到前面都有經驗。現場有七人家庭一起排隊，他們計劃在此過夜等待。而排在第一位的信眾表示，他參與這項活動已經三年了，主要是為了幫媽媽祈福，表達自己的心意。雖然錢母要到1月1日元旦才開始發放，但他已經等待了12天，展現了堅定的耐心與虔誠。

隨著排隊人潮不斷增加，附近的早餐店也湧入大量顧客。一位早餐店業者分享，他會利用剛印刷完的月曆和一些剩餘的器具來服務顧客，每年都是如此，他覺得這種經驗相當有趣。

竹山紫南宮主委莊秋安表示，廟方在早上8點發放號碼牌，大約需要2至3小時，工作人員會再去蓋章，主要是為了防止有人插隊。他也提到，截至12月31日早上，排隊人潮已經超過1公里，人數破萬。

2026年是馬年，紫南宮特別設計的錢母以仿木紋駿馬載著聚寶盆為主題，象徵「馬上發財」，這也成了信眾們最期待能夠排隊領到的新年祈福禮物。無論是為了祈福還是求財，這項傳統活動已經成為許多人迎接新年的重要儀式。

