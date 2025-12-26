紫南宮馬年錢母曝光！「超強運」4民眾喜先領

記者吳崑榆、陳逸潔、江濬禓／南投報導

超強運！南投竹山紫南宮馬年錢母亮相，今年手工彩繪仿木紋的造型馬，馬背載著金元寶，鑲嵌金、銀錢母合成一組，象徵賺錢快、馬上發財。新錢母曝光的當下，恰巧遇到一群從嘉義北上參拜的民眾對錢母感到好奇，紫南宮主委認為有緣分，於是大方送出四組，也讓他們成為全台灣最早拿到錢母的幸運兒。

幸運民眾提前領到馬年新錢母。

竹山紫南宮主委：「妳馬上發財了！（哇，愛你喔，感謝主委）」

從嘉義北上參拜，這4人居然搶先大家一步，成為最早拿到竹山紫南宮馬年錢母的幸運兒。

竹山紫南宮主委莊秋安：「妳是全台灣第一個，全中華民國第一個。」

民眾：「我拿到錢母的話，讓它錢滾錢啊，我最愛錢了。」

紫南宮馬年錢母造型才剛亮相，馬上引來民眾好奇關注，主委認有緣分於是大方送出錢母，奔騰駿馬載著圓滾滾的金元寶，鑲嵌金、銀錢母合成一組，象徵賺錢快、馬上發財。

每一隻馬的彩繪圖案都不一樣。

竹山紫南宮主委莊秋安：「我們這個馬彩繪是人工彩繪，所以每一隻馬彩繪圖案都不一樣，每一隻都不一樣，仿木紋的。」

2026年元旦將發放新年錢母，發給民眾的金蛋多達5000顆，最大獎金戒15個、6000元紅包有20包、錢母等獎品，消息才一出，已經出現卡位的超長椅子海。

民眾：「馬上發財，馬上吉利，賺大錢。（你覺得這次造型漂亮嗎？）我覺得很漂亮，很特別，很精緻。」

紫南宮外已經排起長長椅子。

不過紫南宮也有因應策略，在排隊處張貼告示「此處非排隊起點，12月31日發放秩序維持卡，認人不認物」，言下之意有可能隨時更動排隊路線，別白忙一場。

不過跨年及元旦受到新的一波東北季風影響恐低溫、濕冷，想領到紫南宮的招財錢母，抗寒裝備得提早準備好。

