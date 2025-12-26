即時中心／何馨報導

馬年即將來臨，南投竹山紫南宮每年都會在元旦發放錢母，今（26）日紫南宮也曝光馬年錢母的樣貌，馬背載著金元寶的錢母套組相當霸氣且吸睛。

2026紫南宮馬（丙午）年福氣錢母記者會於今日上午九點舉行。廟方表示，只要在12月31日早上8點開始排隊，一直到元旦上午9點前完成排隊，就能領到錢母一枚，而消息一出，竟已經有人開始「拿東西佔位子」，今日凌晨，廟方主委莊秋安偶遇參香民眾，立刻送出4份馬年的錢母套組給信眾，讓得主又驚又喜。

廣告 廣告

南投竹山紫南宮每年元旦發放的「錢母」，一直都是信眾最期待、也最搶手的幸運物。每到年底，總能吸引大批民眾提前排隊；目前已經有人拿椅子來佔位子，可見其熱門的程度。但廟方表示，排隊以號碼牌為主，目前佔位子的行為「很不妥」，並且會造成交通路線的混亂，呼籲信眾保持理性。

快新聞／紫南宮錢母搶先看！ 金馬背元寶寓意滿滿

紫南宮錢母。（圖／民視新聞）





原文出處：快新聞／紫南宮馬年錢母造型曝光！ 元旦開放領取已有人「佔位」

更多民視新聞報導

Toyota 第六代 RAV4 104 萬起正式展開預售！三車型六編成全數到位！

最高補助10萬！高雄挺青年出海 參展補助次數與條件再放寬

更年期後失智風險升？中醫教「三位一體」大腦調理與精油助情緒穩定

