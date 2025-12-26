紫南宮馬年錢母開搶時間曝光 前5千名獲贈「限量金雞蛋」

【緯來新聞網】南投紫南宮於12月26日公開2026年馬年錢母設計樣式，將自2026年1月1日上午9時起發送，並於31日上午8時開放現場排隊，前5000名排隊者可獲贈限量金雞蛋，並有機會抽中包含1錢金戒指在內的獎品。

紫南宮馬年錢母。（圖／紫南宮）

此次錢母為丙午馬年特製版本，分為金幣、銀幣及精裝套幣三種形式。馬年套幣展示座以駿馬奔騰造型搭配金色聚寶盆，錢母正面為土地公像，背面刻有「馬到成功開新運」，象徵財運亨通與新年開運。



紫南宮主任委員莊秋安表示，除了錢母外，現場前5000名排隊者將獲贈1顆金雞蛋，蛋內含隨機兌換券，獎項包括15枚重1錢的金戒指、300條錢母項鍊等物品。活動設計旨在迎接馬年到來，延續「馬上發財」之祝福意涵。



紫南宮長年以祈求發財金、金雞與錢母聞名，逢年歲更替皆推出對應生肖設計。今年搶先發布馬年錢母設計，預期將吸引大量信眾排隊領取與參加抽獎活動。

