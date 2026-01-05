紫南宮馬年錢母 「馬上有錢」引民眾漏夜排隊

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

在台灣民間信仰中，南投竹山紫南宮不僅是香火鼎盛的宗教地標，每年初的特色錢母更是信眾關注的重點。今年的錢母以「馬上有錢」為主題，加上駿馬與神獸貔貅的設計，除了招財討喜以外更有馬年代表衝勁與成功的寓意，吸引大批信眾徹夜搶排。

馬年錢母。（圖／翻攝自竹山紫南宮粉絲專頁）

紫南宮坐落於竹山社寮里，自清乾隆年間建廟至今已逾兩百年，主祀福德正神（土地公），並有土地婆和石頭公陪祀。其中最為人津津樂道的，莫過於獨特的「發財金」制度。信眾透過擲筊向土地公「貸款」，求得的六百元福德金象徵著開運種子，而成功借到發財金的信眾也紛紛「有借有還」並且「加倍還金」，因此讓紫南宮有了「神明銀行」的外號。

廣告 廣告

限量金雞蛋。（圖／翻攝自竹山紫南宮粉絲專頁）

在民俗意象中，馬代表衝勁與事業運，而紫南宮今年的錢母設計則將其轉化為具體的招財符號：「駿馬馱寶，馬上有錢」紀念幣與套幣正面刻劃駿馬昂首奔騰，身後載著滿溢的聚寶盆。這不僅取其「馬上有錢」的諧音之妙，更象徵在瞬息萬變的商場中，信眾需有如駿馬般的行動力與決斷力，才能馬到成功；「貔貅護財，財庫穩固」 成對的金、銀錢母特別融入了神獸貔貅。在傳說中，貔貅有嘴無肛、吞萬物而不洩，象徵財富「只進不出」。駿馬在外奔波開拓（開源），貔貅在家穩坐財位（節流），堪稱是最完美的招財陣法。

信眾漏夜排隊。（圖／翻攝自竹山紫南宮粉絲專頁）

今年的元旦，廟方非常大方祭出五千顆驚喜金蛋，內含金戒指、紅包與典藏套幣，吸引數萬信眾露宿排隊，而成功獲得意外驚喜的信眾紛紛表示期待今年整年都有好運氣！也有許多家長將錢母傳給創業的孩子，或企業主將其置於辦公室左側青龍位，都是希望能藉由這枚「駿馬奔騰」的錢母，為事業注入不竭的動力。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

祝融之災重建重生 岡山城隍爺百米狂奔路祭感動眾人

台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀

瘟疫驅邪到豐收祈願 澎湖竹灣村秋末獨特祭典「拜煙墩」習俗

最靠海角頭的史詩之旅 東港「崙仔頂角」特展揭秘迎王信仰

