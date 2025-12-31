紫南宮「元旦發錢母」萬人排隊！還搭帳蓬夜宿

南投紫南宮元旦要發「馬年錢母」，今天一早8點先發放排隊「秩序卡」，現場湧入上萬人潮。（圖／東森新聞）





跨年搶錢兩樣情，南投紫南宮元旦要發「馬年錢母」，今天一早8點先發放排隊「秩序卡」，現場湧入上萬人潮。有人拿椅子佔位，有人搭帳棚夜宿，搶頭香的民眾來自彰化，他12/19就來等，已經排隊12天。還有高齡90歲的阿公，連續12年都來排隊。清晨戶外氣溫只有十幾度，大家不畏低溫，只為拿到元旦錢母。

長長人龍綿延田間巷道，大家全身包緊緊，手上還拿著一堆家當，準備徹夜排隊拿錢母。

排隊民眾：「這個打開就可以用了」。

廣告 廣告

不少人直接搭起帳棚，連續睡了好幾天，只為排在前面的位置。這是每年元旦的重頭戲，南投紫南宮發放錢母。馬年錢母日前亮相後，吸引大批民眾關注，跨年這天先發秩序卡，領完後就得乖乖排到隔天。

排第一位的民眾：「12月19日來排。（那你每年都會來嗎？）沒有，我才排3年」。

排第一位的民眾竟然12月19日就來排隊，是來自彰化秀水的民眾，想替媽媽祈福。不只如此，連因車禍腳傷、拄著拐杖的民眾也不缺席。

排隊民眾說：「我們已經連續14年排隊了，也有從最後面排過，也有排到前面。（腳這樣子會不會不方便排隊）不會不會，今年剛好車禍」。

隊伍中有老有少，連高齡90歲的阿公也來排隊等錢母。排隊民眾說：「阿公90歲，（這樣排受得了嗎？）可以，因為他們都排了12年了」。

附近還有民眾利用印刷廠倉庫賣早餐，有炒麵和熱呼呼的筍湯，讓排隊民眾能吃飽暖身。

賣早餐攤商表示：「月曆印刷剛做完，就剛好有這個場地，我們自己也有開早餐店，就搶一下過年錢吧」。

紫南宮主委莊秋安：「今天，我想到晚上，應該會有一萬人左右」。

每年排錢母人潮都相當踴躍，許多民眾會提早卡位。廟方規定跨年當天先發秩序卡，1月1日元旦再憑卡領取錢母，前5000人還能領到金雞蛋，有機會抽中金戒指和千元紅包。不過，網路上竟已出現販售錢母套裝的貼文，還PO出真品照片、標榜甜甜價，可能是代排部隊轉賣，或附近居民販售。

廟方提醒，網路上仿冒品多，民眾務必仔細辨識，親自到廟裡排隊領取，才是最保險的方式。

更多東森新聞報導

2026赤馬紅羊劫怎解？中華蓮花雨佛學會啟動「三王護佑」法會

淑麗氣象／元旦急凍！強冷氣團將南下 曙光機會一次看

淑麗氣象／元旦低溫警報！強烈冷氣團接力南下 平地恐探7度

