紫南宮「鎮廟金雞遭惡霸強搶」？廟方氣炸：子虛烏有

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導

網路近日傳出南投竹山紫南宮的「鎮廟金雞遭惡霸強搶」，甚至還出現金雞突然變重、壓斷雙腿等誇張傳言，讓不少信眾擔心致電廟方查證。對此，紫南宮緊急出面闢謠，強調相關說法完全子虛烏有，與廟方毫無關聯，呼籲民眾切勿輕信或轉傳不實訊息。

網路近日傳出南投竹山紫南宮的「鎮廟金雞遭惡霸強搶」，甚至還出現金雞突然變重、壓斷雙腿等誇張傳言。（圖／紫南宮臉書）

針對網上離奇傳言，紫南宮主委莊秋安表示，廟內僅供奉土地公與土地婆，根本不存在所謂的「鎮廟金雞」，相關故事「完全是胡說八道」。莊秋安指出，相關圖片其實是廟方提供給信眾請回家供奉的招財、開運金雞吉祥物，遭人移花接木、後製加工，再搭配誇張劇情博取點閱，並非真實事件。

廣告 廣告

莊秋安透露，約一個月前便陸續接到信眾詢問，廟方已透過官方臉書粉專發文澄清，並提醒外界勿再散播謠言。他也研判，相關傳言可能涉及流量操作，甚至不排除與詐騙有關，已請警方協助了解來源。

竹山警方也提醒，若不實訊息影響他人或公共安寧，恐涉及《社會秩序維護法》，最重裁處拘留或罰鍰，呼籲民眾勿隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

更多FTNN新聞網報導

中投公路驚傳墜橋意外！30歲男倒臥河床明顯死亡 身分不明待釐清

南投男自首曾殺人棄屍！苦無證據尋求土地公幫助 隔日尋獲白骨

欠債遭利誘「種大麻還錢」！南投男被查獲68株大麻 3嫌落網提起公訴

