紫南宮"鎮廟金雞"重砸惡霸雙腿? 廟方闢謠:胡說八道

中部中心／黃毓倫、林進龍、張家維 南投報導

網傳南投紫南宮，有惡霸強搶鎮廟金雞，結果神像突然變千斤重，砸斷惡霸雙腿？對此，廟方出面闢謠，完全胡說八道，照片中的金雞，其實是給信眾，請回去擺放的招財吉祥物，廟裡只有金雞裝置藝術，至於散播謠言的人是什麼心態，背後動機不明，廟方已經向警方報案。

南投紫南宮終年香客絡繹不絕，不管平日假日，人潮都是滿滿滿，信眾虔誠拜拜求財運。大約一個月前，網路流傳說有一名惡霸，強搶紫南宮鎮廟金雞，結果神像突然變得像一千斤重，當場砸斷惡霸的雙腿，還附上金雞的照片，傳得繪聲繪影，但廟方嚴正駁斥，請大家不要誤信謠言。

紫南宮主委莊秋安：「這個跟我們紫南宮沒有關係，應該是我感覺是詐騙的啦，他不知道騙什麼東西，我們是不曉得啦，這個我們會請當地的分局這邊，幫我們查一查。」

廟方澄清，網路謠言全是胡謅假的！事實上，常來紫南宮拜拜的信徒都知道，並沒有什麼所謂的鎮廟金雞，只有金雞裝置藝術，有些信徒會來摸摸這個裝置藝術，希望求得好運。





至於網路照片中的金雞，則是給信眾請回去供奉的招財吉祥物，過去不時傳出，有信眾請回去的金雞被偷走，這回金雞的照片，又被有心人士移花接木，背後動機不明，警方接獲報案已經展開調查。

竹山分局副分局長陳正忠：「隨意散布或轉傳不實訊息，足以影響公共之安寧者，得依社會秩序維護法第63條，最高處3日以下拘役，或新台幣3萬元以下罰鍰。」





不要以為網路發文或是轉傳，都沒有責任，若是謠言影響公共秩序，可是會觸法的，轉傳也可能被視為共犯。廟方希望事件到此為止，別再散播金雞砸腿的謠言了！





