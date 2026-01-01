紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里

中部中心/張家維 南投報導

南投竹山紫南宮的錢母，每年歲末年終跨年時，總吸引許多信徒排隊來領招財錢母，前5000名還加送一顆金雞蛋，今年依舊大排長龍，隊伍綿延10公里，至少有超過10萬信徒來排隊，今年的頭香狀元來自彰化縣秀水鄉的一名先生，他從12月19日就開始排隊，排了14天領錢母，為了替母親的身體祈福。





紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)

紫南宮廟方，出動空拍機，拍下了萬頭鑽動的熱鬧場面，人龍綿延不斷，排到前五千名的，除了錢母，還另外有這個！金雞蛋內附紙條，幸運兒能拿到金戒指等獎品，不過，主角當然還是錢母，廟方原本九點要發錢母，不過，為了避免民眾等太久，提前在8點半就發放，只要上午10點前排進隊伍，都能拿到銀色錢母紀念幣！

紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)

位在南投縣竹山，紫南宮，元旦發放馬年招財錢母，今年錢母以馬匹結合聚寶盆，寓意"馬上發財"，吸引大批信眾粉絲排隊領取！廟方考量到人潮的增加，與農家商量，將排隊地點擴展到廣闊的農地，使排隊的長度，增加2到3公里！南投竹山紫南宮主委莊秋安說明：「大概排隊將近十公里，十公里算起來大概超過十萬人。」

紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)廟方祝福信眾，拿到錢母都能好運一整年，另外，春節大年初一，將不會發放錢母，不過廟區陸續有"捐血送錢母"，民眾響應捐血就能拿到，多做公益回饋社會。





